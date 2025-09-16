Javier Bardem denuncia el genocidio israelí en Gaza desde la alfombra roja de los Emmy 2025

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), Durante la gala de los Emmy, celebrada el 14 de septiembre, Bardem destacó entre las estrellas de Hollywood por su gesto político: portar un pañuelo palestino en la alfombra roja. Nombrado como mejor actor de reparto por su papel en la miniserie Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez, aprovechó la visibilidad del evento para condenar la violencia y el genocidio perpetrado por Israel contra la población de Gaza.

El actor declaró a los medios: “La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio ha confirmado que lo que ocurre en Gaza constituye un genocidio. Por eso pedimos un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones efectivas contra Israel.” En varias ocasiones levantó el puño en señal de resistencia, enfatizando su apoyo a los palestinos.

Bardem también se unió a la campaña Film Workers for Palestine, que reúne a más de 1.400 profesionales del cine que se niegan a colaborar con empresas o instituciones israelíes implicadas en la represión y el genocidio en Gaza. El actor aclaró que esta medida no busca boicotear a personas, sino a entidades cómplices del régimen sionista.

Otras artistas presentes, como Hannah Einbinder y Megan Stalter, también expresaron su solidaridad con Palestina. Einbinder, ganadora del Emmy a la mejor actriz de reparto por Hacks, declaró desde el escenario: “¡Palestina libre!”.

El gesto de Bardem y otros artistas refleja la creciente condena internacional contra la ocupación y los crímenes israelíes en Gaza, demostrando que incluso en Hollywood, la voz de apoyo a Palestina se escucha con fuerza.