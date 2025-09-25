Curso de Estudios Islámicos concluye exitosamente en Japón bajo la organización de la Asociación de Musulmanes

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), el Curso de Estudios Islámicos de tres días organizado por la Asociación de Musulmanes de Japón concluyó el pasado domingo en su centro principal. En un comunicado, la asociación expresó su agradecimiento a los participantes y les entregó certificados de finalización, deseándoles éxito en sus futuros proyectos académicos y comunitarios.

Fundada en 1952 con la participación de 47 personas, la Asociación de Musulmanes de Japón obtuvo reconocimiento oficial como institución religiosa en 1968. Con sede central en Tokio, su misión es ofrecer un espacio para que los musulmanes en Japón profundicen en los conocimientos y valores del Islam, reforzando la identidad y la unidad de la comunidad islámica del país.

Este curso forma parte de un esfuerzo constante de la asociación por promover la educación islámica, fomentar la integración cultural y social, y fortalecer el entendimiento mutuo entre la comunidad musulmana y la sociedad japonesa.