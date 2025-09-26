Encuentro de Seminaristas y Estudiantes Anglófonos Residentes en Qom: Conmemoración del Aniversario del Martirio de Sayed Hassan Nasrallah

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):El jueves 25 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la ceremonia del primer aniversario del mártir Sayed Hassan Nasrallah y otros mártires del Islam, organizada por la Universidad Internacional al-Mustafa (p.b.u.h) en la Escuela Imam Jomeini en Qom.

El evento, al que asistieron estudiantes de habla inglesa, contó con discursos de eruditos del seminario y de la universidad. Los oradores del seminario fueron Hojat al-Islam Sayed Aqa Ali-Reza, Sheikh Mostafa Araki, Sheikh Ali Qomi y Sayed Shahryar Naqvi, mientras que los participantes académicos fueron el Dr. Reza Bagheri, el Dr. Ehsan Bagheri, la Sra. Marzieh Hashemi y la Dra. Zohreh Kharazmi.

Tras la recitación de versos del Sagrado Corán, Hojat al-Islam Sayed Shahryar Naqavi hizo referencia a las palabras del Líder Supremo sobre el mártir Sayed Hassan Nasrallah, quien dijo: “El mártir Nasrallah fue la voz elocuente del Islam”. A continuación, Ammar, un estudiante de Nigeria, recitó el Du’a Tawassul.

Panel de Invitados Universitarios en la Ceremonia del Primer Aniversario del Mártir Nasrallah

Al inicio de la discusión de los invitados académicos, la Dra. Kharazmi, miembro de la facultad de Estudios Mundiales de la Universidad de Teherán, en respuesta a una pregunta sobre la estrategia de Estados Unidos considerando la situación económica del país, señaló que la condición financiera de las familias estadounidenses, especialmente después de la crisis económica de 2008, ha sido desfavorable. Añadió que el 80 por ciento de las mujeres de color enfrentan discriminación al buscar empleo.

El Dr. Ehsan Sharif, miembro de la facultad del Departamento de Medicina de la Universidad de Teherán y activista en asuntos internacionales, en respuesta a una pregunta sobre el futuro de las negociaciones nucleares entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, afirmó que los países occidentales nunca han cumplido con sus compromisos, ya sea en cuestiones nucleares o en otros casos. Por ejemplo, antes de la Revolución Islámica, Francia se comprometió a construir instalaciones nucleares en Irán, pero nunca cumplió con el acuerdo. De manera similar, el Reino Unido debía entregar tanques a Irán bajo un contrato, pero también incumplió sus obligaciones.

Añadió que los estadounidenses asesinaron a muchos indígenas. El trato de Trump hacia los líderes árabes es bastante revelador. Según las enseñanzas del Islam, debemos alejarnos del Taghut (tiranía) y avanzar hacia el Tawhid (monoteísmo). Parte del monoteísmo es la resistencia, tanto a nivel individual como nacional, tal como lo encarnó el mártir Nasrallah.

La Sra. Marzieh Hashemi, presentadora y miembro del equipo editorial de Press TV, en respuesta a una pregunta sobre las políticas de Estados Unidos contra las actividades pro-palestinas en el país, señaló que en Estados Unidos la libertad existe solo hasta que las actividades de alguien se vuelven influyentes. Si se percibe influencia, el gobierno actúa contra el individuo, como en el caso de estudiantes y profesores que fueron suspendidos o incluso expulsados por apoyar a Palestina. Esto, concluyó, es la realidad de los derechos humanos en Estados Unidos.

Agregó que, incluso ahora, hay personas que, debido a nuevas leyes de inmigración, son detenidas únicamente por su apariencia y luego deportadas. Esto refleja la hipocresía de Estados Unidos y de todo Occidente. Solo hablan de palabra. Los pueblos del mundo no deben dejarse engañar por la propaganda occidental y deben comprender que el único camino es la resistencia.

A continuación, el Dr. Reza Bagheri, miembro de la facultad de Estudios Mundiales de la Universidad de Teherán, en respuesta a una pregunta sobre la posición actual del Reino Unido en la política global, afirmó que Gran Bretaña fue considerada una superpotencia durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, perdió su estatus y desde entonces ha estado influenciada por las políticas de Estados Unidos. Algunos políticos británicos aún ven la política global con esa mentalidad histórica, mientras que son títeres de Estados Unidos, y esta situación se ha hecho más evidente durante el mandato del primer ministro Starmer, quien es un político débil.

Añadió que recientemente algunos países occidentales, incluidos el Reino Unido y Francia, han mostrado interés en reconocer un Estado palestino. Sin embargo, esto también es una política hipócrita. Hay que preguntarse, durante los dos años de masacres contra el pueblo de Gaza por parte del régimen sionista, ¿dónde estaban? ¿Por qué no tomaron ninguna medida ni siquiera condenaron estos crímenes? Esto es una hipocresía evidente.

El Dr. Bagheri continuó diciendo que, en su opinión, con la propuesta de reconocer a Palestina, en realidad están buscando darle tiempo a Estados Unidos y al régimen sionista para completar su proyecto de establecer el “Gran Israel”.

Panel de Invitados del Seminario en la Ceremonia del Primer Aniversario del Mártir Nasrallah

Al inicio de este panel, Hojat al-Islam Sayed Aqa Ali-Reza, en respuesta a una pregunta sobre la característica más importante de Sayed Hassan Nasrallah, dijo que en un hadiz se establece que un creyente tiene cinco signos, uno de los cuales es el Wilayah. También se menciona en un hadiz que, entre las cinco características de un creyente, la más importante es el Wilayah. Respecto a la personalidad de Sayed Hassan Nasrallah, debe decirse que fue la encarnación del Wilayah.

Haciendo referencia a una de las famosas entrevistas del mártir Sayed Hassan Nasrallah, afirmó: “En una conocida entrevista, el mártir Nasrallah declaró que si el Líder da una instrucción explícita, sin duda actuaremos en consecuencia. Pero eso no es suficiente. También debemos darnos cuenta de que si algo agrada al Líder, estamos obligados a actuar en consecuencia. Por lo tanto, debemos estudiar y comprender el marco intelectual del Líder y actuar precisamente de acuerdo con él”.

Luego, Sheikh Mostafa Araki señaló que los líderes árabes deben ser independientes en sus decisiones y acciones, pero ¿hay alguno entre ellos que realmente lo sea? Son individuos que simplemente ejecutan las órdenes de Estados Unidos. A ellos debe decírseles: si no tienen religión, al menos sean hombres libres y, como mínimo, sigan las tradiciones árabes de sus antepasados. Todas las calamidades de la Ummah islámica provienen de ignorar los mandatos de Dios y el Sagrado Corán.

Hojat al-Islam Araki afirmó además que hoy los líderes árabes siguen al Samaritano de nuestro tiempo, es decir, a Trump, mientras que el Corán nos ha ordenado rechazar al Taghut (tiranía). Si los líderes islámicos estuvieran unidos, nadie se atrevería a atacar las tierras islámicas.

Hojat al-Islam Sayed Shahryar Naqavi, como tercer orador del seminario, dijo que la reciente guerra de doce días no fue simplemente un conflicto entre el régimen sionista e Irán, sino que todos los países occidentales se alinearon del lado del régimen. Los sionistas buscan la formación del “Gran Israel”, que abarca partes de Egipto, Siria, Jordania e Irak. Su objetivo más importante es apoderarse de los recursos de Asia Occidental. El régimen también busca convertirse en el centro energético mundial.

Naqavi añadió que el siguiente tema es la dimensión ideológica. El mártir Nasrallah dijo: “En el mundo de hoy, estás del lado de los oprimidos o del lado de los opresores”. Vemos que, por un lado, está el régimen sionista, que está a la vanguardia de los opresores del mundo, y por otro lado está Irán, que lidera el campo de los oprimidos, incluyendo Irak, Yemen, Líbano y Siria. También debe decirse que en los últimos años, el frente de los oprimidos ha estado creciendo y fortaleciéndose.

Hojat al-Islam Sheikh Ali Qomi, como último orador del seminario, en respuesta a una pregunta sobre si hoy estamos en el apogeo del frente de la Resistencia o en su declive, afirmó que cuando el enemigo apunta a un individuo, demuestra su influencia. Si Sayed Hassan Nasrallah no hubiera sido una figura influyente, no lo habrían martirizado; si hubiera sido alguien que se rindiera a la opresión, no lo habrían atacado. De la sangre de cada mártir surgen más mártires.

El evento también incluyó la proyección de videoclips de los comentarios del Líder Supremo sobre el estatus del mártir Nasrallah y sus condolencias en árabe durante el rezo del viernes en Fath; un homenaje al mártir Nasrallah por parte del mártir Haj Qassem Soleimani; la proyección de un videoclip del discurso del mártir Nasrallah sobre el pacto con el Imam Hussain (a.s.) con el famoso lema “Labbayk Ya Hussain (a.s.)”; la entrega de premios conmemorativos a las familias de los mártires; una recitación de poesía en inglés sobre el mártir Nasrallah; y la interpretación del himno *Salam Farmandeh* (Saludo al Comandante) por parte de niños.