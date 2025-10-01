Cambio histórico en EE.UU.: apoyo a Palestina supera al de Israel tras dos años de devastación en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Por primera vez desde 1998, más estadounidenses simpatizan con Palestina (35%) que con Israel (34%), según una encuesta del New York Times y la Universidad Siena. El estudio refleja el rechazo creciente a la guerra en Gaza, donde más de 66.000 civiles han perdido la vida.

Un giro sin precedentes se registra en la opinión pública estadounidense. Una reciente encuesta del New York Times y la Universidad Siena revela que el apoyo a Palestina (35%) ha superado por primera vez al de Israel (34%).

La consulta, realizada con 1.313 votantes registrados (margen de error de 3,2%), muestra un cambio drástico respecto a 2023. Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de aquel año, el 47% apoyaba a Israel, frente a solo un 20% que simpatizaba con Palestina.

Hoy, el escenario es distinto:

El 60% pide el cese inmediato de la ofensiva israelí en Gaza, incluso sin liberar a los rehenes o derrotar a Hamás.

El 40% considera que Israel ataca deliberadamente a civiles palestinos, el doble que en 2023.

Más de 66.000 civiles muertos y una destrucción masiva son parte de la crisis humanitaria documentada por la ONU.

El rechazo a la ayuda militar y económica a Israel crece, especialmente entre los jóvenes: el 50% de los votantes rechaza más fondos, y el 70% de menores de 30 años se opone a esa asistencia, que desde 1948 supera miles de millones de dólares.

El cambio de postura se refleja especialmente entre los demócratas:

54% apoya a Palestina frente a un 13% que respalda a Israel.

El 80% pide el fin del conflicto.

Cerca del 60% denuncia ataques deliberados contra civiles.

Entre los republicanos, el apoyo a Israel disminuyó del 76% al 64%, aunque sigue siendo mayoritario. El 70% respalda más ayuda militar.

Otras encuestas —como Gallup y Reuters/Ipsos— confirman la tendencia: el apoyo a las acciones israelíes cae al 32%, mientras el 58% apoya reconocer a Palestina como Estado.

La visibilidad de la tragedia en Gaza —hambruna, desplazamientos masivos y hospitales colapsados— y el activismo juvenil han transformado la percepción pública. Según un experto de la Universidad de Maryland, “la empatía crece hacia un pueblo que sufre una pérdida desproporcionada”.

A medida que aumenta la presión internacional por un alto el fuego, con países como Canadá y Reino Unido reconociendo a Palestina, este cambio podría redefinir la política exterior de EE.UU. En vísperas de elecciones, la demanda por justicia y paz resuena con fuerza, desafiando décadas de apoyo incondicional a Israel.