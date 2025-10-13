Trump proclama la “paz definitiva” en Gaza tras el acuerdo con Hamás, que logra la liberación de los rehenes vivos

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA),

Sharm el Sheij (Egipto) / Jerusalén — 13 de octubre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este lunes “el amanecer de una nueva era de paz” durante la Cumbre de Paz para Gaza celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde se firmó el acuerdo que pone fin a dos años de guerra devastadora en la Franja, con un saldo de cerca de 70.000 muertos.

El pacto, auspiciado por Washington y mediado por Egipto, Catar y Turquía, incluye la liberación de los 20 rehenes israelíes que seguían con vida, intercambiados por más de 1.900 presos palestinos detenidos en cárceles israelíes y en Gaza. La Cruz Roja confirmó que la entrega se realizó “sin incidentes” en tres puntos de la Franja.

Hamás calificó la operación como “una victoria moral y política del pueblo palestino frente a la ocupación”, subrayando que Israel “no logró liberar a sus prisioneros por la fuerza” pese a dos años de ofensiva militar. “Finalmente, el enemigo se vio obligado a aceptar las condiciones de la resistencia”, señaló el movimiento en un comunicado.

Mientras tanto, en la Knéset, Trump fue recibido con una ovación por parte de los diputados israelíes. “Israel ha ganado todo lo que se puede ganar por la fuerza de las armas —ahora debe transformar esa victoria en paz”, declaró antes de viajar a Egipto, donde rubricó junto a Abdelfatah al Sisi, Recep Tayyip Erdogan y Tamim bin Hamad Al Thani el documento que sella el alto el fuego.

En su discurso, el mandatario norteamericano —flanqueado por una treintena de líderes mundiales, entre ellos el presidente español Pedro Sánchez— aseguró que “la guerra ha terminado” y prometió una “reconstrucción rápida y duradera” de Gaza. Sin embargo, los detalles del plan de 20 puntos promovido por la Casa Blanca no han sido publicados, y la segunda fase de las negociaciones, centrada en el futuro político de la Franja, se anuncia mucho más compleja.

Fuentes egipcias indicaron que el acuerdo contempla también la entrada masiva de ayuda humanitaria en Gaza. En las últimas 48 horas, más de 170 camiones con alimentos y suministros han cruzado desde Egipto tras meses de bloqueo israelí que dejaron a la población al borde de la hambruna.

Pese al triunfalismo de Washington, en las calles de Gaza se celebró el alto el fuego como un alivio largamente esperado. “No es la paz de los poderosos, sino el respiro del pueblo”, dijo un residente de Ciudad de Gaza.

La guerra, iniciada el 7 de octubre de 2023, deja tras de sí una devastación casi total del enclave palestino. Aunque Trump ha proclamado “el fin del conflicto”, las causas profundas —la ocupación, el bloqueo y la autodeterminación del pueblo palestino— siguen sin resolverse.