«La repetición fija el significado en la mente», afirma la joven hafiz iraní Nazanin Hasannezhad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En el marco de la 48ª edición de las competiciones coránicas nacionales de Irán, Nazanin Hasannezhad, hafiz de 21 años del Sagrado Corán procedente de la provincia de Jorasán Razaví, participó en la categoría de memorización completa para mayores de 18 años. Originaria de esta región histórica, la joven iraní comenzó a recitar el Corán alrededor de los diez años y a memorizarlo de manera continua a partir de los doce. Logró completar la memorización de todo el Corán en apenas un año, mientras simultáneamente asistía a la escuela, dedicando hasta diez horas diarias —desde la 1:00 p.m. hasta la medianoche— a esta disciplina, alternando sesiones de estudio escolar con breves pausas entre los versículos.

Hasannezhad, quien es la segunda hija de su familia y cuenta con el apoyo inquebrantable de su madre —su primera tutora—, subraya la importancia vital del entorno familiar y comunitario para el éxito en la preservación del Corán. «Si una familia desea criar a un hijo que lea el Corán, pero no existe un ambiente que lo apoye, eso no puede suceder», afirma en declaraciones a la agencia IQNA. Esta joven estudiante atribuye a su hogar un rol fundamental en su progreso, y relata cómo la memorización ha tenido efectos transformadores en su vida cotidiana: no solo mejoró su rendimiento académico —elevando su promedio escolar—, sino que también le permitió gestionar la ansiedad de manera efectiva. En un episodio revelador, durante un examen escolar en el que se sentía abrumada por los nervios, recitó un versículo del Corán y experimentó un alivio inmediato, comprendiendo entonces «el impacto profundo» del texto sagrado en su bienestar emocional.

En su enfoque pedagógico, Hasannezhad enfatiza la necesidad de integrar tres métodos esenciales para un hafiz exitoso: visual, auditivo y conceptual. «Un hafiz debe recorrer cada uno de estos métodos en el proceso de memorización y fijación», explica, añadiendo que al preservar un versículo, lo recita cientos o incluso miles de veces. Esta repetición meticulosa, según su testimonio, no es mera rutina, sino un mecanismo que «fija el significado en la mente», fomentando un تدبر profundo y la traducción de conceptos que se institucionalizan en la comprensión espiritual. Tras completar su memorización, participó en su primera competición escolar, donde obtuvo el primer lugar; entre sus logros destacan el cuarto puesto nacional el año pasado, el primer lugar en las competiciones grupales de Basij y el primer lugar en los embajadores de la luz (Safirān-e Nūr).

La hafiz iraní, cuya trayectoria refleja la resiliencia y la devoción arraigadas en la tradición coránica de Irán, exhorta a los jóvenes a embarcarse en el camino de la memorización. «Todos los jóvenes deben dirigirse hacia la preservación del Corán, porque es la mejor guía y un modelo del que pueden obtener inspiración», declara. Insiste en que esta práctica no solo fortalece la recitación y la tajwid, sino que también invita a un تدبر en la interpretación y la traducción de sus significados, enriqueciendo así la vida espiritual y personal en un contexto de resistencia cultural y valor islámico.