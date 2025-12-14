Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Fuentes australianas informaron hace unas horas de un tiroteo masivo durante la celebración de Janucá en la zona de Bondi Beach, en Sídney.

Antes de examinar este suceso desde la perspectiva de los periódicos y medios australianos e israelíes, surge una pregunta clave: ¿por qué los eventos de comunidades judías partidarias del sionismo son objeto de ataques? El resultado de decenas de crímenes y masacres del régimen israelí en Palestina, junto con dos años de agresión ininterrumpida de los sionistas en Gaza, no es otro que la inseguridad creciente en diversos puntos del mundo para los elementos sionistas.

Es necesario reconocer que las condiciones para el régimen sionista se endurecen día a día.

El periódico Sydney Morning Herald confirmó que en este incidente decenas de personas resultaron muertas y heridas, mientras un gran número de participantes en la ceremonia huyeron y se escondieron en distintos lugares.

La policía australiana anunció que «se está llevando a cabo una operación de seguridad en la playa de Bondi y pedimos a los ciudadanos que eviten esta zona», y señaló que dos personas fueron detenidas tras informes de tiroteos.

Por su parte, un turista británico declaró a la agencia France Presse que «vio a dos hombres armados vestidos de negro que portaban rifles semiautomáticos en la famosa playa de Bondi en Sídney», y añadió que observó a varias personas con heridas de bala.

Reacciones israelíes

Por otro lado, Isaac Herzog, presidente del régimen sionista, condenó el ataque armado que tuvo como objetivo a un grupo de judíos en la playa de Bondi y dijo: «¡Nuestros hermanos y hermanas en Sídney fueron víctimas de un ataque terrorista salvaje mientras encendían la primera vela de Janucá!».

Según The Times of Israel, Herzog pidió al gobierno australiano que aborde lo que describió como «una enorme ola de antisemitismo contra las comunidades judías en este país».

Añadió: Hemos advertido repetidamente al gobierno australiano que debe actuar para combatir esta peligrosa ola de antisemitismo.

El periódico israelí Yedioth Ahronoth informó que la playa de Bondi acogía una ceremonia con motivo de la festividad judía de Janucá, y señaló que alrededor de 2000 personas asistían a esta celebración que fue atacada.

Interrogantes sobre el incidente

Tras el suceso, las autoridades sionistas proceden a acusaciones; sin embargo, circulan diversas opiniones según las cuales el ataque contra judíos en Sídney podría ser obra del propio Israel, ya que los sionistas y el régimen israelí han perdido su posición global debido a los crímenes de los últimos dos años en Gaza y Líbano, y no tienen otra opción que la victimización para recuperarla.

En el incidente del 7 de octubre también se difundieron evidencias de esta victimización por parte de los sionistas, hasta el punto de estar dispuestos a sacrificar a sus propios ciudadanos. En la operación del 7 de octubre, helicópteros israelíes masacraron a cientos de sionistas.

Tras la explotación del incidente por el régimen israelí y la difusión inicial de imágenes, este hecho fue negado en un principio; pero más tarde afirmaron que había ocurrido por error.

Detalles adicionales del ataque

El ataque ocurrió durante la primera noche de Janucá, con miles de asistentes reunidos para el evento «Chanukah by the Sea» organizado por Jabad. Testimonios describen a los atacantes vestidos de negro disparando desde un puente peatonal. Un civil desarmó a uno de ellos en un acto heroico. Entre las víctimas figura el rabino Eli Schlanger, organizador clave del evento.

Las autoridades confirmaron artefactos explosivos improvisados en un vehículo relacionado con los agresores, y la investigación continúa para determinar posibles implicaciones adicionales.