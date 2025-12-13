EEUU suspende reunificación familiar para migrantes de 7 países

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. anunció el viernes la cancelación de los llamados programas parole, lanzados en 2023, que avalaba la entrada legal y temporal al país norteamericano de familiares directos de personas con estatus migratorio regular en EE.UU., llevando a cabo el proceso de tramitación de visado.

“Los beneficiarios de los programas de reunificación familiar que estén en Estados Unidos y no hayan solicitado la residencia permanente deberán abandonar el país el próximo 14 de enero si no cuentan con otra alternativa legal para permanecer”, informó al respecto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés).

Argumentó que la medida ha sido adoptada para garantizar la seguridad de los estadounidenses, y poner fin al ingreso de “malhechores y defraudadores” y extranjeros sin examinar debidamente sus antecedentes, subrayando que el DHS ya otorgará los permisos de permanencia temporal “caso por caso”, tras comprobar la identidad de los beneficiarios.

Las políticas anti inmigrantes y las redadas masivas impuestas por la administración de Donald Trump en los Estados Unidos han desatacado duras críticas a nivel nacional y regional.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a más de 75 000 personas sin antecedentes penales en redadas migratorias durante los primeros nueve meses del Gobierno de Trump, según reveló el pasado domingo la cadena de noticias NBC News.

Según los detalles del ‘Deportation Data Project’, cerca del 90 % de las personas detenidas por el ICE hasta mediados de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguida por guatemaltecos y hondureños.

Asimismo, la Administración de Trump quiere que revisar y volver a entrevistar a aproximadamente 230 000 solicitantes de refugio.

Si los solicitantes no convencen al agente que los entrevistara, su vida corre peligro de regresar a su país, y automáticamente podrían perder el estatus y no solo eso, aquellos que incluso están ya en proceso de residencia permanente la podrían perder.