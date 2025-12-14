Despiden en EEUU a profesora iraní por su apoyo a Irán y Palestina

La Universidad de Arkansas anunció el viernes la suspensión de la directora del departamento de Estudios de Medio Oriente, Shirin Saeidi, del programa de Estudios de Medio Oriente, matizando que ella todavía conserva su puesto como profesora de ciencias políticas en la institución.

La medida, que plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión académica, se produjo después de que la universidad se viera presionada por figuras antiraníes y el lobby sionista.

En varias publicaciones de X en noviembre, la profesora elogió al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y ofreció oraciones por su seguridad.

También elogió al ayatolá Jamenei como “el líder que mantuvo a Irán intacto durante el ataque israelí”, refiriéndose a la agresión ilegal respaldada por Estados Unidos contra el país persa en junio.

Además, en publicaciones separadas en X, condenó a Israel como un régimen “terrorista” y “genocida”

El portavoz de la Universidad también afirma que Saeidi utilizó el membrete de la escuela para pedir la liberación de Hamid Nuri, un exfuncionario judicial iraní que estuvo encarcelado ilegalmente en Suecia entre 2019 y 2024 por cargos con motivaciones políticas. El portavoz dijo que la universidad está investigando el asunto “de acuerdo con las políticas universitarias”.

En reacciones de estas declaraciones, Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en el territorio ocupado del régimen israelí, también atacó a Saeidi por su postura pro-Palestina, afirmando que la profesora “probablemente estaría mejor preparada para recibir un billete de ida a Teherán”.

En marzo, una académica iraní de la Facultad de Derecho de Yale fue despedida por sus críticas abiertas a la guerra genocida de Israel en la asediada Franja de Gaza.

Helyeh Doutaghi condenó la medida como una normalización del “gobierno fascista” en las mejores universidades de Estados Unidos.