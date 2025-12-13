Venezuela asegura que no se rendirá ante amenazas de EEUU

“Estamos preparados para defender nuestro país. No nos rendiremos ante las amenazas de Estados Unidos”, afirmó el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, durante el acto por el 47.º aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral el viernes.

Padrino López denunció que la Administración estadounidense intenta justificar un conflicto con falsedades y subrayó la unidad del país frente al imperialismo.

Asimismo, aseguró que el despliegue militar y las operaciones psicológicas de Estados Unidos no quebrarán el espíritu del país, y sostuvo que los sobrevuelos de aviones de combate no representan una amenaza para los venezolanos.

En relación con la reciente incautación de un buque petrolero venezolano en Granada, el ministro la calificó como una violación del derecho internacional, señalando que se trataba de un buque mercante civil y denunciando la apropiación de recursos que no pertenecen a Estados Unidos.

Por último, el ministro venezolano reiteró que Venezuela apuesta por el diálogo y la política para resolver los conflictos, rechazando cualquier imposición de fuerza externa.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han destruido más de veinte embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 87 tripulantes muertos en acciones calificadas como extrajudiciales.

Trump ha anunciado que en breve podrían iniciarse ataques dentro del territorio venezolano, medida que Caracas interpreta como una agresión armada destinada a promover un cambio de régimen y apropiarse de recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.