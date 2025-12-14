Sacerdote católico: La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) es un modelo para todos los seres humanos con conciencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Christopher Paul Clohessy, sacerdote católico sudafricano y investigador principal del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Roma, describió a la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) como un modelo universal para todos los seres humanos con conciencia.

Él, al referirse a la crisis de integridad en el mundo contemporáneo, dijo que la vida de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) estaba basada en la «integridad moral»; una virtud que hoy en día se ha vuelto extremadamente escasa.

Christopher Clohessy, quien ha escrito el libro «Fátima, hija de Mahoma» basado en fuentes primarias sunitas y chiitas, enfatiza que esta figura, más allá de las fronteras religiosas, inspira a la humanidad.

El libro Fátima, hija de Mahoma del autor Christopher Paul Clohessy y la obtención de un premio mundial en 2021

El Premio Mundial del Libro del Año de la República Islámica en 2021 fue otorgado a Christopher Paul Clohessy, defensor de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella).

En la vigésimo octava edición del Premio Mundial del Libro del Año de la República Islámica de Irán, el obispo Leo Boccardi, embajador del Vaticano en Irán, asistió para recibir el premio de Christopher Paul Clohessy, investigador destacado de esta edición del Premio Mundial del Libro del Año, en la Casa del Libro y la Literatura de Irán.

Christopher Paul Clohessy logró obtener este premio gracias a la redacción de dos libros sobre el tema de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) y la Excelencia Zaynab (la paz sea con ella).

Este premio es el más prestigioso galardón del libro del año de la República Islámica de Irán, sus jueces son extremadamente rigurosos y en 2021, sus obras, de entre 2000 títulos, fueron seleccionadas entre las 5 obras galardonadas.