El sueño de una recitadora egipcia del Corán es enseñar en la Universidad de Al-Azhar

Rukia Rifat Abdel Bari obtuvo el primer lugar en la categoría de memorización del Corán según Hafs y Tajweed en la sección femenina de la 32.ª competición internacional del Corán de Egipto.

En declaraciones a El-Balad, dijo: «Comencé a memorizar el Corán a los 5 años y lo completé a los 10».

Añadió: «Me gradué en la Facultad de Estudios Islámicos y Árabes de la Universidad Al-Azhar en Alejandría y recibí una medalla de honor en 2018».

La recitadora egipcia expresó su esperanza de que Ahmed al-Tayeb, jeque de Al-Azhar, emita un decreto para nombrarla asistente educativa en la universidad, de modo que pueda continuar sirviendo a la religión, al Sagrado Corán y a sus ciencias.

Preguntada sobre su vida familiar, Rukia afirmó: «Estoy casada y tengo 29 años. Tengo dos hijos, de siete y tres años, llamados Muhammad y Yazan, y les enseño el Corán».

Esta egipcia añadió: «Repaso mis memorizaciones a diario y reviso el Sagrado Corán completo dos veces al mes, y en los días de competición consolido mi memorización cada dos o cuatro días».

También se refirió a sus logros en competiciones, diciendo: «Gracias a Dios, he recibido numerosos premios en (competiciones en) Egipto y en el extranjero».

Señaló que su hermana menor también ha memorizado el Corán completo.

La 32.ª competición internacional del Corán de Egipto fue organizada por el Ministerio de Awqaf del país del 6 al 10 de diciembre de 2025, y los concursantes egipcios obtuvieron los primeros puestos.

Está previsto que el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi honre a los principales ganadores de esta competición en la Noche del Qadr, en el mes sagrado de Ramadán, entregándoles premios en efectivo y certificados de reconocimiento.