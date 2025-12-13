Hezbolá rechaza cualquier rendición ante EE.UU. e Israel: "El desarme de la Resistencia sería el suicidio de Líbano"

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El líder de Hezbolá, el sheij Naim Qasem, pronunció un discurso este sábado 13 de diciembre de 2025, en el marco del aniversario del nacimiento de la Hazrat Fátima az-Zahra (S), hija del Profeta del Islam, el Hazrat Mohamad (PBUH). El evento, conocido como "Reunión Fatimí", se celebró simultáneamente en cinco puntos de Líbano, incluyendo el suburbio sur de Beirut, Tiro, Nabatieh, Baalbek y Maissara, con la participación de decenas de miles de mujeres organizadas en estructuras culturales, sociales y educativas.

Reunión Fatimí: Muestra de la fuerza organizada de las mujeres de Hezbolá

El sheij Qasem inició su intervención rindiendo homenaje a los mártires, incluyendo una mención especial al mártir jeque Nabil Qaouq, cuyo nombre había sido omitido por error administrativo en ceremonias previas. Lo describió como una figura destacada de Hezbolá, un compañero leal del mártir Seyed Hasan Nasralá y un modelo en el apoyo a los muyahidines, el seguimiento de los asuntos populares y la consolidación de la línea de la Resistencia.

El secretario general destacó que la ceremonia fue organizada por la "Unidad de Trabajo de Mujeres" de Hezbolá bajo el lema "Estamos en nuestra promesa", y subrayó el rol integral de las mujeres alineadas con este camino, considerándolas parte inseparable del cuerpo de trabajo femenino del movimiento.

Fátima az-Zahra (S): Modelo global de la mujer musulmana

Refiriéndose al nacimiento de la Hazrat Fátima az-Zahra (S), el sheij Qasem la presentó como el modelo universal para las mujeres y el ejemplo completo del ser humano musulmán, citando hadices del Profeta del Islam sobre su posición distinguida. Recordó que el Imam Jomeini designó el día de su nacimiento como "Día Internacional de la Mujer", viéndola como símbolo de la identidad humana completa.

En la visión islámica, la mujer se ve ante todo como un ser humano, no como un objeto para exhibición aparente o consumo mediático, en contraste con la perspectiva materialista dominante en el mundo contemporáneo. El líder de Hezbolá describió a las mujeres de la Resistencia como hijas, madres, esposas y abuelas que forman los pilares de la moral, la educación de generaciones y la estabilidad social.

Cinco recomendaciones estratégicas a las mujeres de la Resistencia

El sheij Qasem ofreció cinco orientaciones clave a las mujeres: 1) Desempeñar un rol activo en todos los ámbitos, especialmente en la educación familiar y el apoyo a la Resistencia; 2) Participar efectivamente en la construcción del futuro de Líbano y colaborar con otras mujeres del país; 3) Mantener el hiyab como bandera de piedad y factor de presencia social activa y efectiva; 4) Continuar el rol resistente como hijas, madres y esposas para preservar los logros de la sangre de los mártires; 5) Entender que el trabajo de las mujeres no se limita a la membresía organizacional, y toda actividad en el camino de la yihad y la Resistencia forma parte de este flujo.

Entrada a una nueva etapa tras el alto el fuego

Pasando a los asuntos políticos y de seguridad, el sheij Qasem señaló que Líbano ha entrado en una nueva fase tras el acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre de 2024, y que cualquier discusión que regrese a debates previos carece de valor. Afirmó que el Estado es responsable de preservar la soberanía y la seguridad del país, y que Hezbolá ha cumplido con sus compromisos en el marco del acuerdo, apoyando al Estado y al ejército.

Advirtió que cualquier acción israelí posterior al acuerdo se considera una continuación de la agresión y un peligro para todo Líbano. Citó declaraciones del comandante de las fuerzas de la UNIFIL que confirman violaciones flagrantes por parte de Israel, rechazando cualquier reconstrucción de capacidades de Hezbolá al sur del río Litani.

Resistencia, armas y equilibrio de poder

Rechazando visiones que consideran inútil el armamento de la Resistencia, el sheij Qasem explicó que ninguna resistencia en el mundo posee armas al nivel del enemigo, y que la falta de equilibrio militar es natural en todos los movimientos resistentes. La misión principal de la Resistencia es la liberación de la tierra y el apoyo al Estado y al ejército, no la prevención absoluta de la agresión. Destacó la disuasión lograda por Hezbolá entre 2006 y 2023 como un logro sin precedentes a nivel global.

Desarme: Demanda externa con consecuencias internas

El líder de Hezbolá calificó la demanda de exclusividad de las armas como una exigencia estadounidense-israelí, y afirmó que plantearla en las circunstancias actuales equivale a debilitar y suicidar a Líbano. Identificó las sanciones y la corrupción estructural como los problemas principales del país, y acusó a Estados Unidos de desestabilizar Líbano desde 2019.

Advirtió sobre proyectos regionales de Israel y Estados Unidos, incluyendo la anexión de Líbano a Siria, lo que podría llevar a la pérdida de minorías en este vasto mar sirio o a su emigración. "Tengan cuidado, el proyecto es muy peligroso y podría hacer que Líbano deje de existir", alertó, instando al Estado a dejar de hacer concesiones.

Cuatro logros clave de la Resistencia

El sheij Qasem resumió el historial de la Resistencia en cuatro ejes: 1) Liberación de la tierra libanesa en 2000; 2) Resistencia ante agresiones, especialmente la guerra de 2006; 3) Creación de una disuasión efectiva contra Israel de 2006 a 2023; 4) Prevención de la ocupación completa de Líbano a través de la perseverancia popular y militar.

En la batalla de "Uli al-Baas" en 2024, frustraron el objetivo enemigo de eliminar a Hezbolá y aniquilar la Resistencia. "Si estalla la guerra, no alcanzará sus objetivos", enfatizó.

Defensa, línea roja inquebrantable

En conclusión, el sheij Qasem reiteró que la posición de Hezbolá es inalterable: cualquier diálogo sobre una estrategia defensiva solo es posible tras la implementación completa del acuerdo de alto el fuego y la garantía de soberanía y seguridad por parte del Estado. Afirmó que Hezbolá nunca se someterá a presiones, y ve la defensa de la tierra, las armas y la dignidad como una realidad unitaria e indivisible.

"Que lo sepa Estados Unidos, defenderemos hasta el final; aunque el cielo se cierre sobre la tierra, no desarmaremos nuestra resistencia para cumplir los objetivos de Israel, ni aunque todo el mundo se una en guerra contra Líbano", puntualizó. "Con Israel no hay lugar para musulmanes ni para cristianos en Líbano".