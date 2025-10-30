El Senado de EE.UU. rechaza los aranceles de Trump a Canadá con apoyo de republicanos disidentes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Senado de Estados Unidos votó este miércoles a favor de revocar los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones canadienses. La resolución obtuvo 50 votos a favor y 46 en contra, gracias al apoyo de cuatro senadores republicanos: Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitch McConnell y Rand Paul. Aunque la medida no entrará en vigor —porque la Cámara de Representantes la bloqueará y hay una ley de emergencia hasta 2026—, muestra divisiones en el Partido Republicano contra la política de Trump.

Todo comenzó la semana pasada, cuando el gobierno de Ontario emitió un anuncio durante la Serie Mundial de béisbol. El video usaba frases del expresidente Ronald Reagan criticando los aranceles como causa de "guerras comerciales y desastres económicos". Trump lo llamó "fraudulento" en Truth Social, suspendió las negociaciones comerciales con Canadá y anunció un aumento del 10% adicional a los aranceles del 35% ya vigentes. La Fundación Reagan denunció que el anuncio editó el discurso sin permiso.

El primer ministro canadiense Mark Carney respondió con calma: "Estamos listos para retomar las conversaciones cuando EE.UU. quiera, porque beneficiará a trabajadores de ambos países". Carney ha visitado dos veces la Casa Blanca para negociar sobre acero, aluminio y autos, y eliminó aranceles retaliatorios. Ahora viaja a Asia para diversificar el comercio, mientras Trump expresa "frustración" por las negociaciones. Canadá y EE.UU. intercambian petróleo, gas, autos y maquinaria, por lo que la disputa afecta mucho a ambas economías.