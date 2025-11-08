Producción iraní de un fármaco nacional para tratar la leucemia con una reducción del 95 % en los costos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La farmacéutica iraní Sana Pharmed ha lanzado "Midovance" (midostaurin), un avance que infunde esperanza a pacientes con leucemia mieloide aguda (AML) con mutación FLT3 y mastocitosis sistémica, reduciendo hasta un 95 % los costos de tratamiento con eficacia idéntica al original extranjero. Mohammad Karim Rezayee, director de Investigación y Desarrollo, reveló en la 16ª Exposición Internacional de Nanotecnología en Teherán a la Agencia Tasnim que esta es la primera producción nacional —capacidad que solo poseen unos pocos países—, poniendo fin a las importaciones limitadas y onerosas (13.000 dólares por unidad, unos 1.500 millones de tomanes). La versión iraní, formulada con nanoemulsión para mayor absorción y efectividad, se ofrece a solo 25 millones de tomanes mensuales; ensayos clínicos confirman su bioequivalencia total sin comprometer calidad.

Esta innovación extiende la supervivencia hasta cinco años, permitiendo a los pacientes ingresar en listas de trasplante de médula ósea y recuperar una vida normal, al tiempo que elimina la escasez crónica, la dependencia externa y los precios prohibitivos, garantizando suministro estable en centros médicos. Rezayee destacó su potencial exportador regional —aún sin iniciar— y subrayó que, antes, no existía equivalente local: las necesidades se cubrían con importaciones precarias. Hoy, Sana Pharmed ofrece un tratamiento vital, sostenible y accesible, transformando el panorama para estos enfermos en Irán.