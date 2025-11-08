UNRWA: Uno de cada cinco niños en Gaza ha perdido vacunas esenciales

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) informó que uno de cada cinco niños en la Franja de Gaza ha perdido vacunas esenciales.

En una publicación en X, la UNRWA afirmó: «Tras dos años de guerra, se informa que 1 de cada 5 niños en Gaza ha perdido vacunas esenciales».

La publicación agregó: «La UNRWA, junto con UNICEF, OMS y socios, lanza una campaña de inmunización de recuperación para alcanzar a 44.000 niños con vacunas salvavidas y cribado de desnutrición».

«Por su parte, la UNRWA contribuirá a través de 24 centros de salud y puntos médicos en toda la Franja de Gaza, apoyando este esfuerzo vital para restablecer la atención esencial a los niños de Gaza».

Los niños representan el 47 % de la población total en la Franja de Gaza, lo que suma aproximadamente 980.000, según un comunicado de la Oficina Central de Estadísticas Palestina en abril.

Esta campaña de vacunación se produce tras dos años de agresión israelí que provocaron el colapso casi total del sistema sanitario y la interrupción de los programas de inmunización, privando a cientos de miles de niños de sus vacunas esenciales.