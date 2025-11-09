  1. página de inicio
Creación de obras artísticas con temas de devoción a Ahlul Bait (PB) por un artista canadiense

9 noviembre 2025 - 14:27
Código de noticia: 1748446
Un artista chiíta residente en Canadá, mediante la creación de obras artesanales espirituales, caligrafías árabes y diseños simbólicos, ha exhibido el arte y la expresión de devoción a Ahlul Bait (PB) en la vida cotidiana, y ha proporcionado la posibilidad de ordenar obras únicas para los interesados residentes en Canadá.


Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informa la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (PB) — ABNA —, un artista chiíta residente en Canadá, inspirado en el amor a Ahlul Bait (PB), ha procedido a crear obras artísticas artesanales y espirituales. Él crea cada cuadro con precisión y una intención especial, y sus diseños incluyen caligrafías árabes y diseños simbólicos que recuerdan la fe, la paz y la devoción a Ahlul Bait (PB).

Las obras de este artista, que según él mismo aún está al inicio del camino, incluyen nombres caligrafiados de Ahlul Bait, como ya Huséin (P), ya Alí (P) .... y versos solicitados por los solicitantes y compradores del Sagrado Corán, y están diseñadas para decorar hogares y lugares administrativos.

Esta iniciativa muestra tanto las dimensiones artísticas como las espirituales de la cultura chiíta, y demuestra cómo los devotos de Ahlul Bait (PB) fuera de Irán pueden transmitir el mensaje de fe y amor a través de su arte.

Este artista chiíta residente en Canadá también ha proporcionado la posibilidad de ordenar en línea, y la comunidad local puede solicitar un nombre, un verso o un diseño deseado para crear una obra artística especial.

