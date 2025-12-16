Martirio de dos personas más en ataques con drones israelíes al territorio libanés

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ministerio de Salud de Líbano y una fuente de seguridad de ese país anunciaron que en la noche de este martes, tras dos ataques aéreos israelíes a Líbano, dos personas resultaron martirizadas y varias otras heridas. Por su parte, el ejército israelí alegó que había atacado a dos miembros de Hezbolá.

El Ministerio de Salud de Líbano anunció que un ciudadano libanés resultó martirizado en un ataque con dron israelí contra un vehículo en los alrededores de la localidad de Adaisse, en el distrito de Maryayún, en el sur de ese país.

Asimismo, un reportero de Al Jazeera informó que un dron israelí llevó a cabo un ataque aéreo contra un camión en la localidad de Seblín, en el distrito de Chouf, en la costa del Monte Líbano, en el centro del país.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano anunció que este ataque provocó heridas en varias personas, sin proporcionar cifras exactas, pero la agencia France Presse, citando a una fuente de seguridad libanesa, informó que el ataque dejó un mártir y cuatro heridos.

En respuesta, el ejército israelí anunció que había atacado a dos miembros de Hezbolá, uno en la región de Al Tayba, en el sur de Líbano, y el otro en la región de Seblín.

Estos ataques se producen en un contexto en el que medios israelíes han informado desde el jueves pasado sobre la finalización por parte del ejército israelí de un plan para llevar a cabo un ataque amplio contra posiciones de Hezbolá, en caso de que el gobierno y el ejército libanés no cumplan hasta finales del año en curso su compromiso de desarmar a Hezbolá.

Esta escalada de tensiones ocurre además pocos días antes de la celebración de una nueva reunión del comité supervisor del alto el fuego, prevista para el 19 de diciembre próximo. Según el programa, en esta reunión participarán también dos civiles libaneses e israelíes; después de que en la reunión anterior, a principios de este mismo mes, se celebraran por primera vez conversaciones directas entre ambas partes.

Infiltración israelí

Por otro lado, la Agencia Nacional de Noticias oficial de Líbano anunció que una fuerza israelí se infiltró en la localidad fronteriza de Al Dhaira y avanzó hasta 600 metros al norte de la Línea Azul. Esta fuerza procedió a trasladar cajas vacías de munición trampas y colocarlas en el barrio de Al Sari, para luego retirarse.

La agencia añadió que esta acción tuvo como objetivo causar daño a los residentes que, a pesar de los disparos y el lanzamiento diario de granadas de sonido por parte de los ocupantes, regresan de manera continua a su localidad. También se informó que una unidad de ingeniería del ejército libanés se presentó en el lugar y examinó las cajas.

Según este informe, un buque de guerra israelí también disparó anoche una ráfaga de bala contra las aguas territoriales libanesas frente a la costa de la localidad de Naqoura, en el sur de ese país.

Israel, desde el inicio de su agresión a Líbano en octubre de 2023 hasta ahora, ha martirizado a más de 4000 personas y ha herido a alrededor de 17 000 más. Esta agresión se transformó en septiembre de 2024 en una guerra total.

Asimismo, Israel, desde el inicio de la implementación del acuerdo de alto el fuego el 27 de noviembre de 2024 hasta ahora, ha violado más de 4500 veces este acuerdo y continúa con operaciones de demolición, explosión y ataques aéreos casi diarios en el sur de Líbano.

Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes permanecen desplegadas en cinco colinas libanesas que ocuparon en la guerra reciente y, además, conservan otras áreas que han ocupado desde hace décadas.