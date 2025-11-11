¿Cuál fue la reacción del Corán ante la revelación del secreto del Profeta por parte de sus esposas?

El libro La mujer en el Corán, escrito por Ali Davani, narra las historias de varias mujeres, mostrando los rostros de aquellas virtuosas y las de las que se desviaron, según el Corán. La obra ofrece una lección moral sobre la visión islámica de la mujer y orienta a las mujeres musulmanas hacia su perfeccionamiento espiritual conforme a la voluntad de Dios y del Profeta.

Los profetas, según la creencia de los musulmanes del mundo, son todos inmaculados (ma’sum). La inmaculidad (ismah) es una condición concedida por Dios a los profetas, a los imames y, entre las mujeres, a la excelsa Dama Fatima Zahra, debido a la pureza de su linaje, su nobleza familiar y sus méritos personales.

Una persona inmaculada, a diferencia de los seres humanos comunes, no cae presa del deseo ni del egoísmo, no comete pecado ni error, ni se deja corromper por la presión o el soborno. Por tanto, todas las acciones de los profetas son meditadas, sabias y en conformidad con la voluntad divina.

Las múltiples esposas que el Profeta del Islam tomó después de cumplir cincuenta años fueron resultado de circunstancias humanas, emocionales, sociales o políticas, y no de capricho personal.

En aquella época, debido a las guerras tribales y los conflictos familiares, el número de mujeres viudas aumentaba, y los hombres árabes, movidos por su sentido del honor, no permitían que ellas quedaran solas o fueran objeto de habladurías. Por ello, la poligamia era común, y muchos hombres tenían más de una esposa, llegando algunos incluso a superar las quince.

El Profeta del Islam convivió desde los 24 hasta los 50 años con Jadiya, una viuda quince años mayor que él. Tras su fallecimiento a los 65 años, el Profeta quedó profundamente afectado y durante un año entero no volvió a casarse. Su tristeza fue tan grande que, durante ese tiempo, no se le vio sonreír.

La segunda mujer que se unió al Profeta fue Sauda, hija de Zam’a, quien, a sugerencia de una mujer de La Meca llamada Umm Hakim, solicitó casarse con él. Sauda también era viuda y quince años mayor que el Profeta. Al llegar a su casa le dijo:

“Oh Mensajero de Dios, soy una mujer de temperamento frío y sin gran inclinación hacia los hombres. Solo deseo que tu nombre se asocie al mío y tener ese honor”.

En realidad, ella fue una cuidadora para los hijos del Profeta que habían quedado huérfanos tras el fallecimiento de Jadiya.

Posteriormente, Abu Bakr y su esposa, al percibir la situación, insistieron en ofrecer a su hija Aisha en matrimonio al Profeta. Cada vez que se lo proponían, él respondía: “Será en otro momento”. Sin embargo, ante la insistencia de ellos y considerando la delicada situación política de entonces, el Profeta aceptó, aunque aclaró que la boda se celebraría más adelante. Una vez emigrado a Medina, se efectuó el matrimonio. Aisha fue la única doncella con la que el Profeta contrajo matrimonio.

La cuarta esposa fue Hafsa, hija de Umar. Su esposo murió en la batalla de Uhud y ella quedó viuda. Hafsa era una mujer de carácter fuerte y temperamento impulsivo. Tras su duelo, Umar ofreció su mano primero a Abu Bakr y luego a Uthman, pero ambos rehusaron por su difícil carácter.

Umar, apenado, se quejó ante el Profeta de la situación, diciendo que su hija le causaba dificultades y que nadie quería casarse con ella. Entonces, el Profeta le dijo: “¿Qué te parece si yo mismo me caso con ella para que no haya más descontento?”. Así, Hafsa se convirtió en una de las esposas del Profeta.

La quinta esposa fue Maria la Copta, una mujer egipcia enviada como obsequio al Profeta por el gobernante de Egipto, Muqauqis.

Un día, el Profeta se encontraba en la habitación de Hafsa (según algunos, en la de Aisha) conversando en privado con Maria. Al entrar Hafsa y ver la escena, se enfadó profundamente y reprochó al Profeta haber llevado a Maria a su aposento.

El Profeta, temiendo que Hafsa contara el incidente a Aisha y que ambas lo divulgaran a sus padres, provocando rumores y discordias, le dijo:

“Si me prometes no revelar lo que has visto ni a Aisha ni a tu padre, yo te prometo abstenerme de Maria y no volver a estar con ella.”

Hafsa aceptó, y el Profeta cumplió su promesa, jurando apartarse de Maria. Sin embargo, Hafsa rompió su palabra y contó el secreto a Aisha, provocando la revelación de los primeros versículos de la sura Al-Tahrim, en los cuales Dios amonesta al Profeta por haberse privado de algo permitido y reprende duramente a sus esposas por divulgar lo que debía permanecer en secreto.

Con todo esto, Hafsa contó el asunto a Aisha, y ambas, que eran enemigas acérrimas de Maria, informaron del hecho a sus padres, Abu Bakr y Omar. El Profeta temía que ellos magnificaran el incidente y pusieran en peligro su honor ante amigos y enemigos.

A raíz de este suceso, fue revelada la sura Al-Tahrim. Dios relató al comienzo de esta sura lo que había ocurrido. Por ello, se le dio ese nombre: Tahrim, que significa “prohibición”, ya que el Profeta, a causa de este episodio, se había prohibido a sí mismo a Maria.

La traducción de los cinco primeros versículos de la sura Al-Tahrim es la siguiente:

“¡Oh Profeta! ¿Por qué prohíbes lo que Dios te ha permitido, buscando con ello agradar a tus esposas (Hafsa y Aisha)? Dios es indulgente y misericordioso.

Dios os ha ordenado desatar vuestros juramentos mediante la expiación. Él es vuestro Protector, Sabio y Omnisciente.

Cuando el Profeta confió un secreto a una de sus esposas (Hafsa), y ella lo divulgó a otra (Aisha), Dios se lo dio a conocer al Profeta. Éste le mostró una parte y pasó por alto otra. Cuando el Profeta le reveló lo sucedido, ella (Hafsa) preguntó: ‘¿Quién te lo ha contado?’ Él respondió: ‘Dios, el Sabio y el Omnisciente, me lo ha revelado’.

Si vosotras dos (Aisha y Hafsa) os arrepentís ante Dios, ciertamente vuestros corazones se han desviado; pero si os aliáis contra el Profeta, sabed que Dios es su Protector, así como Gabriel, el más virtuoso de los creyentes y los ángeles serán sus ayudantes.

Tal vez, si el Profeta os divorcia, su Señor le concederá en vuestro lugar esposas mejores que vosotras: creyentes, devotas, obedientes, arrepentidas, adoradoras y viajeras por la causa de Dios, tanto vírgenes como viudas.”

La mayoría de los exégetas musulmanes han interpretado estos versículos en este sentido, y han señalado que el “creyente virtuoso” mencionado como ayudante del Profeta es Ali ibn Abi Talib.

Dios, en estos versículos, informa al Profeta del complot de Hafsa y Aisha y de sus padres, y las advierte contra cualquier acción en su contra. Las amenaza claramente: si se rebelan, Dios, Gabriel, el Profeta, el elegido de Dios (Ali) y los ángeles serán su apoyo, y sus planes quedarán frustrados.

El Corán incluso lleva la advertencia al punto del divorcio, diciendo claramente:

“Si persistís en vuestra actitud, el Profeta podrá divorciarse de vosotras, y Dios le concederá esposas mejores, que reúnan todas las cualidades de las mujeres ejemplares, tanto vírgenes como viudas.”

Tras la revelación de estos versículos, el Profeta, que había hecho un juramento, ofreció la expiación correspondiente, y Maria volvió a ser lícita para él. Aisha, Hafsa y sus padres no obtuvieron ningún beneficio de su complot; al contrario, su intriga se volvió en su contra, pues todos los musulmanes comprendieron que su intención había sido desacreditar al Profeta al tergiversar una situación personal con una de sus esposas, con el fin de causarle aflicción y dañar su reputación.

En el último versículo de esta misma sura, Dios Todopoderoso advierte a Hafsa y Aisha que, del mismo modo que las esposas de Noé y Lot, a pesar de ser mujeres de profetas, no obtuvieron beneficio alguno de su relación y fueron castigadas, ellas tampoco alcanzarán un destino mejor si traicionan al Mensajero revelando sus secretos.

Es interesante que Bujari, el célebre compilador sunní de hadices, relate en su obra Sahih Bujari (tomo III, página 136), una narración de Abdullah ibn Abbas, quien dijo:

“Durante un año quise preguntar a Omar ibn al-Jattab acerca de un versículo, pero no me atrevía por respeto a su autoridad (durante su califato). Hasta que un día, de regreso de la peregrinación, le pregunté: ‘¿Quiénes eran las dos mujeres, entre las esposas del Profeta, que se aliaron contra él, según menciona el Corán?’

Omar respondió: Eran Hafsa y Aisha.”