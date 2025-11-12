El Istiqfar es la base para que la oración sea aceptada

Como se mencionó anteriormente, en el versículo 147 de la sura Al Imran del Sagrado Corán, se menciona el istiqfar (pedir perdón) antes de solicitar la ayuda divina.

Según el versículo 35 de la sura Sad, el profeta Salomón (la paz sea con él) pide perdón antes de suplicar y pedir a Dios un reino:

«Dijo: “¡Perdóname, Señor mío, y concédeme un reino que nadie después de mí posea! Ciertamente, Tú eres el Otorgador.”»

Una de las suras en las que los profetas llaman repetidamente a la gente a buscar el perdón y arrepentirse es la sura Hud.

El profeta Salih (la paz sea con él) dijo al pueblo de Zamud:

«¡Oh, pueblo mío! Adorad a Dios; Él es vuestro único Señor. Él os creó de la tierra y en ella os estableció. Buscad Su perdón y volveos a Él con arrepentimiento. Mi Señor está, en verdad, cerca de todos y escucha todas las súplicas.» (versículo 61 de la sura Hud)

Por lo tanto, pedir perdón y arrepentirse constituyen la base para acercarse a Dios y lograr que las súplicas sean escuchadas y aceptadas, pues el pecado impide que las oraciones se eleven y sean respondidas. Como dice el Comandante de los Creyentes (la paz sea con él) en la súplica de Kumayl:

«¡Oh, Allah! Perdóname los pecados que impiden que la súplica sea respondida.»