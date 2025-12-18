Trump instala placas ofensivas contra Biden y Obama en la Casa Blanca y defiende su economía con datos inexactos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El presidente Donald Trump ha añadido placas de bronce con textos altamente partidistas bajo los retratos de sus antecesores en el "Paseo de la Fama Presidencial" de la Casa Blanca, atacando con insultos y acusaciones a figuras demócratas.

La placa de Joe Biden lo tilda de "Sleepy Joe", "el peor presidente de la historia", alegando que llegó al poder por "elección fraudulenta" y causó desastres económicos, incluida una inflación que devaluó el dólar más del 20%. En su espacio, muestra una firma con autopen, insinuando incapacidad.

Barack Obama es calificado como "una de las figuras más divisivas", criticando su reforma sanitaria como "inasequible" e ineficaz, y acusándolo de espiar la campaña de Trump en 2016 y crear el "bulo" ruso.

Bill Clinton es mencionado por la derrota de Hillary ante Trump, mientras Ronald Reagan recibe elogios y se destaca su mutua admiración con Trump. George W. Bush es reprochado por las guerras en Irak y Afganistán.

La portavoz Karoline Leavitt defendió las placas como "descripciones elocuentes", muchas escritas por Trump en estilo similar a sus redes sociales. Estas forman parte de una redecoración general de la residencia presidencial.

En un discurso televisado de más de 18 minutos, Trump culpó a Biden de la crisis de precios y coste de vida, afirmando con datos cuestionados que la gasolina ha bajado drásticamente —alegando precios por debajo de 2,50 dólares por galón, cuando el promedio es de 2,90—.

Prometió que la "grandeza" MAGA llegará en 2026, con reformas ambiciosas en vivienda y un bono de 1.776 dólares para militares financiado por aranceles, exagerando también cifras de inversiones.

El presidente evitó referirse al conflicto con Venezuela, en un contexto de preocupación por el impacto de sus políticas arancelarias en la inflación (3%) y el empleo.