¡Compromiso de al-Yolani con Estados Unidos para combatir al Daesh y desmantelar a Hezbolá e Irán!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Tom Barrack, enviado especial de Estados Unidos para los asuntos sirios, describió el encuentro del presidente sirio Ahmed al-Sharaa con Donald Trump como «un momento histórico en la política de Oriente Medio» y dijo: esta reunión simboliza la transición de Siria de una era de aislamiento a una fase de «participación activa en el nuevo marco regional».

Según el relato de Al-Akhbar de Líbano de las declaraciones de Barrack, al-Yolani se comprometió en su encuentro con Trump a que su país se una a la coalición internacional contra el Daesh y colabore junto a Estados Unidos para desmantelar los restos de los grupos armados y paramilitares de la región, incluidos la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hamás y Hezbolá.

Él añadió: «Este compromiso transforma a Siria de una fuente de terrorismo en un socio en la lucha contra el terrorismo. Damasco ahora nos ayudará de manera efectiva en la confrontación contra el Daesh y las redes vinculadas a Irán.»

Según fuentes estadounidenses, el acuerdo inicial incluye el compromiso de Damasco a cooperar en inteligencia, coordinación de seguridad y participación en la nueva estructura económica y militar posterior a la guerra en Siria. En este contexto, se ha celebrado una reunión trilateral entre el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y el ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Asaad al-Shaibani.