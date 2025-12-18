Maduro desafía a Trump y llama a la unión militar con Colombia frente al bloqueo petrolero y las amenazas de invasión

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha elevado el tono de confrontación con Estados Unidos al declarar que un intento de cambio de régimen para imponer un gobierno alineado con intereses extranjeros sería un fracaso rotundo, ya que "un gobierno títere no duraría ni 47 horas" y convertiría al país en una colonia, entregando su soberanía y riquezas naturales.

Maduro, en un acto retransmitido por la cadena estatal VTV, acusó a Washington de una "pretensión guerrerista y colonialista" tras el anuncio de Trump de un "bloqueo total y completo" a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida que se suma a la reciente incautación de un buque cargado de crudo venezolano frente a las costas del país y a la designación del gobierno venezolano como "organización terrorista".

A pesar de las presiones, Maduro enfatizó que Venezuela continuará "el comercio para allá y para acá" de su petróleo y otras riquezas, reiterando que el único dueño legítimo de las tierras, el petróleo y los activos del país es el pueblo venezolano, y rechazó las demandas de Trump de que Caracas devuelva "todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron".

En un llamado directo a la solidaridad regional, Maduro apeló a los militares colombianos para forjar una "unión perfecta" contra el "imperio estadounidense", invocando el legado de Simón Bolívar y lamentando los esfuerzos por dividir a Colombia y Venezuela. Extendió su mensaje al "pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas" y a las Fuerzas Armadas del vecino país, que, según dijo, conoce "muy bien".

Esta declaración surge en el contexto de una gran demostración de fuerza estadounidense en la región, con aproximadamente 15.000 soldados y más de una docena de buques de guerra, además de al menos 12 ataques contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe. Trump ha insinuado o prometido públicamente una acción militar terrestre contra Venezuela al menos 17 veces desde mediados de septiembre, advirtiendo que "pronto" comenzarán operaciones por tierra, que serían "más fáciles" que las marítimas, y que conoce "todas las rutas" y "cada casa".

La Cancillería venezolana ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar el "asedio" y la "agresión abierta y criminal" de Estados Unidos, tras una conversación telefónica de Maduro con el secretario general António Guterres. El régimen chavista ha calificado las acciones de Washington como una campaña para derrocar a Maduro, cuyo objetivo real, según la secretaria general de la Casa Blanca Susie Wiles, es que el presidente venezolano "se dé por vencido".

Maduro afirmó que Venezuela se opone a la guerra pese al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, declarando: "¿Guerra? Hemos dicho que no", y destacando el "nivel de unión nacional más poderoso" para defender la soberanía. Estas tensiones se intensifican en un momento crítico para el chavismo, tras las cuestionadas elecciones presidenciales y el rechazo internacional a la legitimidad de Maduro.

El Comando Sur de EE.UU. ha atacado más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico, y Trump ha defendido el despliegue como un esfuerzo contra el flujo ilegal de drogas y migrantes, aunque sus acciones revelan una presión económica y militar contra Caracas. Venezuela, por su parte, mantiene que estas operaciones violan el derecho internacional y el libre comercio marítimo.