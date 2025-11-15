Explosión en un polo industrial de Ezeiza deja al menos 24 heridos y un incendio de gran magnitud

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una fuerte explosión sacudió la noche del viernes 14 de noviembre el sector industrial de Carlos Spegazzini, en el municipio de Ezeiza, a unos 36 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, generando un incendio de enormes proporciones que se extendió rápidamente y obligó a un masivo operativo de emergencia.

Según las autoridades, el siniestro se originó en una planta química donde se almacenaban productos agroquímicos y fertilizantes, alcanzando también a la fábrica de envases plásticos Plásticos Lagos y a depósitos cercanos. La empresa Sinteplast, ubicada en el mismo polo, sufrió daños por la onda expansiva —portones, techos y cañerías volaron por los aires—, aunque las llamas no llegaron a su interior.

Hasta el momento se reportan entre 20 y 24 personas heridas, la mayoría con lesiones leves. Los hospitales de Monte Grande, Ezeiza y Cuenca Alta recibieron a los afectados, mientras otros centros permanecen en alerta. No se registran víctimas mortales.

Más de 40 dotaciones de bomberos voluntarios y de la Policía Federal, apoyadas por dos helicópteros —uno para combate directo y otro para eventual evacuación sanitaria—, la Brigada de Riesgos Especiales y equipos de medición de toxicidad trabajan intensamente para contener el fuego. Gendarmería Nacional y Policía Federal colaboran en el corte de rutas y el orden del tránsito en la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la situación como “caótica y confusa” y confirmó que aún se desconocen las causas de la explosión. Vecinos relataron haber sentido un fuerte estruendo que hizo temblar ventanas y techos, seguido de una columna de humo negro en forma de hongo y un intenso olor químico. Muchos conductores que circulaban por la autopista captaron el momento exacto de la detonación en videos que se viralizaron rápidamente.

Las autoridades recomendaron a la población no acercarse al área, permanecer en sus domicilios con puertas y ventanas cerradas y evitar la exposición al humo tóxico. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza percibió la explosión y la columna de humo, aunque su operación no se vio afectada.

El operativo, coordinado entre el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires, se prolongará durante toda la noche y probablemente varias horas más, dado el tipo de materiales combustibles involucrados.