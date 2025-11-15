  1. página de inicio
Explosión en un polo industrial de Ezeiza deja al menos 24 heridos y un incendio de gran magnitud

15 noviembre 2025 - 09:58
Una potente explosión registrada la noche del viernes en el parque industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), provocó un violento incendio que afectó varias plantas químicas y de plásticos, dejando al menos 24 personas heridas, aunque sin víctimas fatales hasta el momento.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una fuerte explosión sacudió la noche del viernes 14 de noviembre el sector industrial de Carlos Spegazzini, en el municipio de Ezeiza, a unos 36 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, generando un incendio de enormes proporciones que se extendió rápidamente y obligó a un masivo operativo de emergencia.

Según las autoridades, el siniestro se originó en una planta química donde se almacenaban productos agroquímicos y fertilizantes, alcanzando también a la fábrica de envases plásticos Plásticos Lagos y a depósitos cercanos. La empresa Sinteplast, ubicada en el mismo polo, sufrió daños por la onda expansiva —portones, techos y cañerías volaron por los aires—, aunque las llamas no llegaron a su interior.

Hasta el momento se reportan entre 20 y 24 personas heridas, la mayoría con lesiones leves. Los hospitales de Monte Grande, Ezeiza y Cuenca Alta recibieron a los afectados, mientras otros centros permanecen en alerta. No se registran víctimas mortales.

Más de 40 dotaciones de bomberos voluntarios y de la Policía Federal, apoyadas por dos helicópteros —uno para combate directo y otro para eventual evacuación sanitaria—, la Brigada de Riesgos Especiales y equipos de medición de toxicidad trabajan intensamente para contener el fuego. Gendarmería Nacional y Policía Federal colaboran en el corte de rutas y el orden del tránsito en la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la situación como “caótica y confusa” y confirmó que aún se desconocen las causas de la explosión. Vecinos relataron haber sentido un fuerte estruendo que hizo temblar ventanas y techos, seguido de una columna de humo negro en forma de hongo y un intenso olor químico. Muchos conductores que circulaban por la autopista captaron el momento exacto de la detonación en videos que se viralizaron rápidamente.

Las autoridades recomendaron a la población no acercarse al área, permanecer en sus domicilios con puertas y ventanas cerradas y evitar la exposición al humo tóxico. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza percibió la explosión y la columna de humo, aunque su operación no se vio afectada.

El operativo, coordinado entre el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires, se prolongará durante toda la noche y probablemente varias horas más, dado el tipo de materiales combustibles involucrados.

