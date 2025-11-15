Sheinbaum denuncia una operación pagada de la derecha para desestabilizar al país con la marcha “Generación Z”

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En su conferencia matutina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que la marcha convocada para este sábado en varias ciudades, con cierre en el Zócalo de Ciudad de México, no es un movimiento espontáneo de jóvenes, sino una operación digital pagada desde el extranjero y orquestada por sectores conservadores nacionales e internacionales.

Respaldada por un informe detallado de Infodemia y análisis independientes, la mandataria explicó que la campaña utilizó millones de cuentas falsas y bots, videos creados con inteligencia artificial y administradores radicados en países como España, Estados Unidos y Bolivia. Destacó la participación de la Atlas Network —organización conocida por financiar acciones contra gobiernos progresistas en América Latina— y de figuras como Vicente Fox, Claudio X. González, Ricardo Salinas Pliego y operadores digitales de Argentina y Venezuela.

Sheinbaum reiteró que México garantiza la libertad de manifestación siempre que sea pacífica, e invitó a los jóvenes a conocer el verdadero origen de la convocatoria para no ser utilizados por quienes buscan generar confrontación. Explicó que las vallas protectoras en Palacio Nacional tienen como único fin evitar actos de violencia provocada y resguardar tanto a los manifestantes como el patrimonio histórico nacional.

La presidenta subrayó que su gobierno enfrenta una ofensiva mediática y digital similar a la que sufrieron otros proyectos progresistas en la región, pero cuenta con el amplio respaldo popular para seguir avanzando en la transformación de México.