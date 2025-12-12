El Gran Ayatolá Vahid Jorasani Emite una Orientación Significativa para la Juventud

Dirigiéndose a una reunión de estudiantes del seminario y visitantes, el venerado erudito shií describió la juventud como "la temporada de primavera en el mundo de la existencia humana", señalando que es durante esta etapa vibrante y dinámica que "cada semilla de conocimiento y acción da fruto". Subrayó que el potencial único de la juventud no debe subestimarse, ya que proporciona oportunidades que pueden no volver a presentarse más adelante en la vida.

"La vejez", declaró, "es como la temporada de invierno, cuando ninguna semilla da fruto. Cuando el vigor de la juventud se desvanece, a la persona solo le queda el arrepentimiento por las oportunidades perdidas; el arrepentimiento de que uno pudo haber aprovechado esta vida pero no lo hizo".

El Gran Ayatolá instó a los jóvenes a reconocer las bendiciones de la vida antes de la muerte, y el valor de la juventud antes de la vejez, subrayando que el tiempo pasa rápidamente y que cada momento conlleva una responsabilidad espiritual.

Hizo un llamado a los jóvenes para que inviertan su energía en buscar el conocimiento, fortalecer su fe y realizar buenas acciones. Según él, estas búsquedas no solo moldean el carácter de uno, sino que también determinan la calidad del futuro, tanto en este mundo como en el más allá.

Las declaraciones reflejan el énfasis de larga data del Gran Ayatolá Vahid Jorasani en la disciplina ética, la vigilancia espiritual y el cultivo de la excelencia intelectual entre la generación más joven.

La orientación fue tomada de las declaraciones del Gran Ayatolá Vahid Jorasani.