Autoridades estadounidenses confirman que Irán interceptó un petrolero en el Estrecho de Ormuz

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según un alto funcionario del Pentágono que habló bajo condición de anonimato, el buque Talara —que había partido de Ajman (Emiratos Árabes Unidos) rumbo a Singapur cargado con gasóleo de alto contenido en azufre— fue abordado por tres embarcaciones iraníes y desviado hacia aguas territoriales de la República Islámica, tras un cambio brusco de rumbo detectado a 20 millas náuticas de Khor Fakkan.

El mismo funcionario confirmó que un dron MQ-4C Triton de la Armada estadounidense sobrevoló la zona durante horas registrando la operación, mientras la compañía gestora Columbia Shipmanagement perdió contacto con la nave a las 08:22 hora local y trabaja con autoridades para restablecer comunicación, priorizando la seguridad de la tripulación.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) y firmas privadas como Ambrey corroboraron el incidente, señalando la probable participación estatal iraní, aunque Teherán no ha emitido declaración oficial hasta el momento.