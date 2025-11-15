  1. página de inicio
Autoridades estadounidenses confirman que Irán interceptó un petrolero en el Estrecho de Ormuz

15 noviembre 2025 - 10:42
Código de noticia: 1750517
Un funcionario de defensa de Estados Unidos reveló este viernes que fuerzas iraníes incautaron el petrolero Talara, con bandera de las Islas Marshall, mientras navegaba por el Estrecho de Ormuz, en el primer incidente de este tipo desde abril, en medio de persistentes tensiones regionales.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según un alto funcionario del Pentágono que habló bajo condición de anonimato, el buque Talara —que había partido de Ajman (Emiratos Árabes Unidos) rumbo a Singapur cargado con gasóleo de alto contenido en azufre— fue abordado por tres embarcaciones iraníes y desviado hacia aguas territoriales de la República Islámica, tras un cambio brusco de rumbo detectado a 20 millas náuticas de Khor Fakkan.

El mismo funcionario confirmó que un dron MQ-4C Triton de la Armada estadounidense sobrevoló la zona durante horas registrando la operación, mientras la compañía gestora Columbia Shipmanagement perdió contacto con la nave a las 08:22 hora local y trabaja con autoridades para restablecer comunicación, priorizando la seguridad de la tripulación.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) y firmas privadas como Ambrey corroboraron el incidente, señalando la probable participación estatal iraní, aunque Teherán no ha emitido declaración oficial hasta el momento.

