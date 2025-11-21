Primera noche de las ceremonias de luto por los días fatimíes con la presencia del Líder de la Revolución

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA) ― La primera noche de las ceremonias de luto por los días del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) se celebró esta noche, viernes 21 de noviembre de 2025, con la presencia del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios prolongue su vida), y miles de personas de diversos estratos sociales en la Husayniyyah del Imán Jomeiní (que la paz sea con él).

En esta ceremonia, el Hoyatoleslam Sayyed Rahim Sharafi, en un discurso cargado de sabiduría y profundidad espiritual, se apoyó en versículos del Corán para elucidar el programa y los objetivos del enemigo en la sociedad islámica, y afirmó: «La discordia y la división», «la infiltración», «la generación de dudas y sospechas» y «el embargo económico» son algunos de los instrumentos que los enemigos de la religión han intentado emplear de manera persistente para quebrantar la resistencia y la firmeza de la sociedad islámica; por ello, es imperativo mantener una vigilancia alerta ante los designios del adversario.

En esta ceremonia, asimismo, el hach Saíd Hadadían elevó sus voces en lamento y elegía en honor de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), entonando marsiyas y cánticos devocionales que conmovieron los corazones de los presentes.