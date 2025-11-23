Israel asesina a 22 palestinos en solo un día, pese al alto el fuego

En este sentido, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, ha informado que entre las víctimas de los ataques, que destruyeron edificios completos, se encontraban mujeres, niños y personas mayores.

Además, ha anunciado que cinco personas han sido asesinadas y varias resultaron heridas tras un ataque con dron israelí que impactó contra “un vehículo civil” cerca del cruce Abbas, en el oeste de la ciudad de Gaza.

De igual manera, cuatro palestinos perdieron la vida cuando un ataque del régimen sionista impactó en una vivienda de la calle Al-Labbabidi, en el mismo barrio.

Asimismo, ha declarado que en el centro de la Franja dos palestinos murieron y varios resultaron heridos cuando un ataque israelí alcanzó una vivienda cerca de la mezquita Bilal bin Rabah, en el oeste de Deir al-Balah.

Ha reportado que en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave costero, tres palestinos han sido asesinados debido a un ataque del régimen contra una vivienda junto al hospital Al-Awda. Asimismo, siete palestinos murieron tras un ataque que destruyó una vivienda en el Campamento 2.

Según informaron los equipos médicos, las fuerzas israelíes también dispararon e hirieron a tres palestinos cerca del campo de Al-Bureij, en el centro de Gaza, y en Yabalia, en el norte.

Por su parte, el ejército israelí ha confirmado haber “eliminado” a un palestino tras supuestamente cruzar la línea amarilla.

Aunque el 11 de octubre se firmó un alto el fuego entre el régimen de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Israel continúa violando la tregua bajo diversos pretextos y mantiene ataques contra la población palestina en la Franja de Gaza.

El viernes, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que más de 300 personas murieron en bombardeos israelíes en Gaza desde el 11 de octubre.

Desde octubre de 2023, Israel ha asesinado aproximadamente a 69 733 palestinos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según datos del Ministerio palestino de Salud.