Hezbolá sepulta a su comandante Haytham Ali al-Tabtabai tras un ataque israelí que viola el alto el fuego y dispara la tensión regional

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El movimiento Hezbolá ha anunciado oficialmente que el mártir Haytham Ali al-Tabtabai (que Al-lah lo tenga en Su misericordia), nacido en 1968 y uno de los principales responsables de la reconstrucción de sus capacidades militares tras la guerra de 2024, cayó junto a otros cuatro combatientes en el ataque aéreo israelí ejecutado contra un edificio de diez plantas en el corazón de Dahiye, primera agresión de esta magnitud en la capital desde la entrada en vigor del alto el fuego.



Mahmud Qamati, vicepresidente del Consejo Político de Hezbolá, declaró que “todas las opciones están sobre la mesa” y que el movimiento responderá en el momento y forma que considere oportunos, subrayando que Israel “ha cruzado una nueva línea roja” con luz verde estadounidense.



El Eje de la Resistencia ha cerrado filas: HAMAS, Yihad Islámica, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ansarolá de Yemen, los Comités de Resistencia Popular palestinos y Hezbolá al-Nuyaba de Irak han calificado el ataque de “agresión deliberada”, “crimen de guerra” y “intento de imponer por la fuerza el desarme de la Resistencia libanesa”, responsabilizando directamente a Estados Unidos y a algunos regímenes árabes por facilitar la escalada sionista.



Irán, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, ha condenado enérgicamente el “crimen terrorista” que violó la soberanía libanesa y ha exigido a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU acciones contundentes contra el “terrorismo organizado” del régimen israelí, cuya impunidad amenaza la paz regional y mundial.



Por su parte, el régimen de Tel Aviv ha iniciado maniobras militares sorpresa en el norte de la Palestina ocupada y ha elevado al máximo la alerta de sus sistemas antimisiles, mientras Benjamín Netanyahu justificaba el asesinato alegando que Al-Tabtabai dirigía la reconstrucción del arsenal de Hezbolá. Este lunes, miles de personas acompañan en Beirut el cortejo fúnebre del comandante mártir y sus compañeros.