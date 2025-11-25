Aerolíneas venezolanas mantienen operaciones pese a alerta de EE.UU. y suspensión de compañías extranjeras por despliegue militar

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las aerolíneas venezolanas Conviasa, Laser, Estelar, Avior, Rutaca y Venezolana de Aviación operan con completa normalidad tanto en rutas nacionales como internacionales, a pesar de la alerta emitida el viernes por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que recomienda “extremar precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.

En contraste, al menos nueve compañías extranjeras —Iberia, TAP Portugal, Latam, Avianca, Gol, Turkish Airlines, Air Europa, Plus Ultra e Iberojet— han suspendido temporalmente sus vuelos hacia Caracas entre el 22 y el 28 de noviembre, afectando a miles de pasajeros y dejando el espacio aéreo venezolano notablemente reducido según datos de Flight Radar.

La medida de la FAA responde al incremento de actividad militar estadounidense en la región, que Washington justifica como lucha contra el narcotráfico, pero que el Gobierno bolivariano denuncia como una amenaza de invasión y presión para un cambio de régimen.

Empresas como Wingo, Copa Airlines y algunas venezolanas que utilizan aviones arrendados mantienen sus operaciones, mientras el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela garantiza la seguridad del espacio aéreo y coordina con las aerolíneas para minimizar afectaciones.

El Gobierno de Nicolás Maduro y las aerolíneas locales rechazan la alerta como parte de una campaña de guerra psicológica, al tiempo que Estados Unidos prepara para hoy la designación del supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista extranjera.

Pese a las cancelaciones internacionales, el tráfico aéreo interno y hacia destinos como Panamá, Cuba y República Dominicana se desarrolla sin interrupciones, demostrando la capacidad operativa del sector aeronáutico venezolano ante las presiones externas.