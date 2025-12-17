Erudito Shií Pakistaní Subraya la Búsqueda Continua del Conocimiento y la Preservación de las Obras Académicas

Hablando en la ceremonia de clausura del programa "Honrando a los Investigadores del Seminario", organizado por la Rama de Investigación de la Universidad Al-Mustafa de Pakistán, el Ayatolá Hafiz Sayyed Riaz Hussain Najafi elogió los esfuerzos de la universidad en la promoción de la ciencia y la investigación, describiendo la iniciativa como un paso significativo hacia la elevación de los estándares intelectuales y académicos de la sociedad.

El Ayatolá Najafi expresó preocupación de que muchas obras científicas y escritas valiosas producidas por eruditos no han sido adecuadamente preservadas, advirtiendo que esto representa una grave pérdida para el patrimonio intelectual islámico. Subrayó que todo erudito religioso tiene la responsabilidad de dejar un legado académico sólido.

Describiendo las responsabilidades fundamentales de los eruditos religiosos, identificó tres deberes esenciales: documentar y registrar la investigación e ideas académicas, participar activamente en actividades de enseñanza y educación, y tomar parte en el bienestar social y el servicio comunitario.

El destacado clérigo pakistaní también enfatizó la centralidad del Sagrado Corán, recordando la guía del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él y su familia) de adherirse al Libro de Dios, cuya interpretación, señaló, fue elucidada por los Ahl al-Bayt (ellos La paz sea con). Lamentó que, a pesar de esta guía clara, se preste insuficiente atención entre los musulmanes a la comprensión del Corán y sus significados.

El Ayatolá Najafi pidió que los seminarios religiosos integren los estudios coránicos de manera más exhaustiva en sus currículos, recomendando que la jurisprudencia y los principios de la ley islámica se enseñen junto con la recitación coránica (tajweed) y la traducción.

Enfatizando la importancia de la educación religiosa temprana, el presidente de la Asociación Educativa Shií de Pakistán destacó la necesidad de enseñar a los niños la oración correcta, los significados de las súplicas y la recitación coránica acompañada de traducción. Propuso que cada centro religioso se transforme en un Dar al-Qurán para garantizar una instrucción religiosa sistemática y precisa.

Concluyó señalando que incluso los esfuerzos modestos pero consistentes en educación y erudición pueden producir resultados profundos y duraderos para la comunidad musulmana.