Vietnam lanza libros de poesía sobre la resiliencia palestina

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La capital vietnamita, Hanói, acogió una ceremonia de lanzamiento de dos colecciones poéticas en vietnamita e inglés. El evento presentó «La piedra de Murad», de Murad al-Sudani, secretario general de la Unión General de Escritores y Literatos Palestinos, y «A la sombra de los olivos», del destacado poeta vietnamita Nguyen Quang Thieu, presidente de la Asociación de Escritores de Vietnam.

Este acto cultural sirvió como un puente poético y humanitario, que resaltó la causa palestina y la profunda amistad arraigada entre ambos pueblos. La ceremonia contó con la asistencia de varios embajadores árabes e internacionales, junto a una distinguida élite de intelectuales y escritores.

«La piedra de Murad», escrita en noviembre de 2023, refleja una dura realidad palestina en la que las imágenes de personas, piedra y sangre se entrelazan para formar un mundo impregnado del espíritu de desafío. Por su parte, «A la sombra de los olivos» incluye poemas escritos por Nguyen Quang Thieu durante y después de su visita a Palestina en mayo de 2023, constituyendo un alegato humanitario por la libertad y la paz.

El embajador palestino en Vietnam, Saadi Salama, enfatizó que estas obras transmiten imágenes honestas del sufrimiento de su pueblo y la profunda solidaridad del pueblo vietnamita. Nguyen Quang Thieu compartió su experiencia personal, afirmando que sus nueve días en Palestina le parecieron nueve años debido a la intensidad del encuentro humano y cultural. Por su parte, Murad al-Sudani subrayó los lazos históricos entre los escritores de ambas naciones desde la década de 1980, llamando a continuar el intercambio creativo en defensa de la verdad y la libertad.