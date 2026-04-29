Ra’uf y Rahman; dos manifestaciones distintas de la bondad

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La bondad de Ra’uf es sutil y delicada, acaricia los corazones sin imponer sufrimiento alguno a los demás. En contraste, la de Rahman es una bondad universal que, en ocasiones, viene acompañada de dolor, tal como el bisturí de un cirujano que genera un breve padecimiento, pero que trae consigo la recuperación y el crecimiento.