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Ra’uf y Rahman; dos manifestaciones distintas de la bondad

29 abril 2026 - 15:19
Código de noticia: 1807829
fuente: Abna24
Ra’uf y Rahman; dos manifestaciones distintas de la bondad

La bondad de Ra’uf es sutil y delicada, acaricia los corazones sin imponer sufrimiento alguno a los demás. En contraste, la de Rahman es una bondad universal que, en ocasiones, viene acompañada de dolor, tal como el bisturí de un cirujano que genera un breve padecimiento, pero que trae consigo la recuperación y el crecimiento.

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Con motivo del aniversario del nacimiento del el Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), celebrado el 29 de abril.

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