Ra’uf y Rahman; dos manifestaciones distintas de la bondad

Con motivo del aniversario del nacimiento del el Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), celebrado el 29 de abril.
29 abril 2026 - 15:19
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fuente: Abna24
La bondad de Ra’uf es sutil y delicada, acaricia los corazones sin imponer sufrimiento alguno a los demás. En contraste, la de Rahman es una bondad universal que, en ocasiones, viene acompañada de dolor, tal como el bisturí de un cirujano que genera un breve padecimiento, pero que trae consigo la recuperación y el crecimiento.
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