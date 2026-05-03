Colombia a EEUU: Agresión a Cuba será una agresión a América Latina

“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica”, ha indicado este sábado Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

El mandatario colombiano ha subrayado que “el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse”, y afirmado que “son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país”, al rechazar cualquier injerencia e invasión en Cuba.

“El continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás. Este continente es el continente de la Libertad y no de las invasiones. Honor a José Martí y a las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe”, ha ratificado.

Sus declaraciones se producen en reacción a la nueva amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, quien habló el viernes de “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato”, una vez terminada, según él, la guerra impuesta a Irán.

El republicano ya había amenazado en varias ocasiones con tomar la isla por la fuerza. En medio de su ofensiva no provocada contra Irán, lanzada de manera conjunta con Israel a finales de febrero, el mandatario estadounidense sugirió la posibilidad de abrir otro frente de conflicto en el Caribe.

En el marco de sus esfuerzos por intensificar estas presiones, a finales de enero impuso un bloqueo petrolero a Cuba, dejándola sin suministro de combustible.

Además, la Administración Trump, ignorando las críticas, anunció el viernes nuevas sanciones contra el país caribeño, bajo la llamada estrategia de “América Primero”, acusando a La Habana de aliarse con “actores hostiles” para EE.UU.

Los líderes cubanos han rechazado por completo las amenazas, y el presidente Miguel Díaz-Canel ha repudiado cualquier rendición ante Washington. “No hay rendición ni capitulación posible, ni ningún tipo de entendimiento basado en la coerción o la intimidación”, aseveró.