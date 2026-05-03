Suhail Assad tras el brutal asalto a su familia en Argentina: Es necesario crear un frente defensivo para misioneros shiíes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): «Suhail Assad», destacado clérigo shií argentino, se ha dedicado durante años a la difusión de la escuela del Shiísmo en el ámbito internacional, enfrentando numerosos obstáculos y dificultades en este sinuoso camino. La expulsión, la detención y las acusaciones infundadas son solo una parte de las penurias en la vida misionera de este incansable divulgador. En días recientes, a través de una publicación en el espacio virtual, informó sobre el brutal asalto de la policía de este país a las viviendas de varios de sus familiares en Argentina, vinculando este acto con las posturas de apoyo de estos hacia Irán.

Esta acción violenta ocurrió a las 4:00 a. m. hora local, cuando las fuerzas policiales argentinas irrumpieron en las casas de su hermano, su hermana y su sobrino, confiscando equipos electrónicos y procediendo a un registro del lugar que se prolongó entre 7 y 8 horas. En este contexto, para conocer los últimos detalles de este brutal asalto, conversamos con «Suhail Assad», misionero y activista internacional argentino:

ABNA: En el asalto de la policía argentina a las viviendas de los miembros de su familia, ¿cuántos de ellos fueron interrogados y atacados, y cuáles fueron las principales acusaciones contra ellos?

Suhail Assad: En total, 9 viviendas y oficinas pertenecientes a miembros de la familia, incluyendo tres residencias particulares, fueron asaltadas. En la casa de mi padre se encontraban mi hermano, su esposa y su hija; en la segunda casa, mi hermana, su esposo y su hija; y en la tercera casa, 5 personas, entre ellas mi sobrino, su esposa y sus tres hijos, sufrieron la agresión.

Debido al corte de nuestras comunicaciones, solo me he enterado a través de amigos o de las noticias que fueron atacados bajo acusaciones de narcotráfico y vínculos con grupos terroristas. Cuando preguntaron a la policía por qué delito se les trataba de esa manera, la propia policía no dio explicaciones al respecto y se negó a responder a la familia bajo el pretexto de que el motivo de la operación era confidencial.

ABNA: Háblenos del estado actual de su familia y de sus condiciones psicológicas y físicas.

Suhail Assad: Hasta ahora no he hablado directamente con ninguno de ellos, ya que la comunicación está cortada; no pueden llamar y la policía les ha quitado los medios de comunicación. Sin embargo, por noticias indirectas sobre su situación tras el asalto policial y los disparos contra la puerta de la casa y las cerraduras, permanecieron bajo custodia unas 8 horas y cada uno ha sufrido daños psicológicos... Una de mis parientes, que es una joven, sufrió un ataque de pánico debido al miedo y el terror, y mi hermano tiene una costilla fracturada y estaba previsto su traslado al hospital.

ABNA: Explique los antecedentes de tales ataques y detenciones contra los shiíes en su país.

Suhail Assad: Estas acciones han tenido precedentes desde que iniciamos nuestras actividades, y en este camino algunos han caído mártires, han resultado heridos o han sido encarcelados. El mártir Ibrahimi alcanzó el martirio, Yusuf Khalil fue encarcelado, y yo mismo he sido expulsado, se me ha prohibido viajar y he sido detenido en repetidas ocasiones. Estas acciones se han convertido en algo cotidiano para nosotros.

Hace unos días, expulsaron a nuestro clérigo que residía en Ecuador, y ahora mi familia ha sido atacada; hace años, expulsaron a mi madre de un avión y casi a diario enfrentamos la infundada calumnia de terrorismo. Desde mi juventud, frente a nuestra casa estaba el coche de la inteligencia argentina y a cualquier lugar al que viajábamos nos seguían con el coche; este era el estado natural de nuestra vida.

ABNA: ¿Cuál es su petición como activista internacional para prevenir tales comportamientos?

Suhail Assad: Mi petición no es individual, sino general para todos los activistas internacionales. Este incidente ya me ha ocurrido repetidamente a mí mismo y he experimentado tales situaciones. Actualmente tengo prohibido viajar y en mi último viaje a Brasil fui detenido.

En el camino de la misión de defensa del Shiísmo, cada vez que enfrenté un problema, me defendí personalmente; nadie, ni ayuda, ni presupuesto, ni fuerza defensiva me defendió. En condiciones en las que todos buscan combatirnos, no tenemos poder defensivo. Es como si alguien fuera al campo de batalla sin armas, estrategia, radio ni comandante. Los activistas culturales y misioneros en el ámbito internacional y mediático no tienen protectores; debemos crear un frente defensivo, pero nos movemos solos. En el ámbito mediático no tenemos un frente, sino que tenemos islas mediáticas. Cada uno de nosotros debe ser su propio ingeniero de medios, director y presentador, y planificar por sí mismo. Al menos deberíamos tener un coordinador; solo tenemos herramientas como cámaras, móviles y micrófonos, pero carecemos de gestión mediática.