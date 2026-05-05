Trump y el choque con la realidad iraní

Por Xavier Villar

Incluso dentro de la Foundation for Defense of Democracies, el think tank neoconservador con sede en Washington que durante años ha funcionado como el principal motor intelectual de la política antiiraní de Estados Unidos y como una de las organizaciones de lobby más influyentes en favor de Israel, la admisión empieza a abrirse paso, aunque con reticencia, de que el Estrecho de Ormuz no puede abrirse por la fuerza. Esto no constituye una mera recalibración estratégica. Representa el desmoronamiento de una narrativa político-teológica más profunda que durante largo tiempo ha sostenido la postura de Washington hacia la República Islámica. La fantasía persistente de una operación sencilla de cambio de régimen funcionaba menos como análisis que como una forma de providencialismo secularizado: la suposición de que la historia misma se alineaba con la proyección del poder estadounidense, de que el arco de los acontecimientos se inclinaría inevitablemente hacia los resultados que Washington deseaba.

Lo que ahora queda expuesto es la fragilidad de ese supuesto. La creencia de que la coacción podía reordenar Irán a voluntad dependía de una postura epistémica particular, una que hacía a Teherán legible únicamente como objeto a transformar, nunca como sujeto capaz de imponer sus propias condiciones sobre el campo del poder. El fracaso revela los límites de un modo de pensar en el que la soberanía se imagina como universalmente traducible en dominación militar, donde la capacidad de destruir se confunde con la capacidad de gobernar los resultados.

A lo largo de la administración Trump, FDD ha operado como el principal arquitecto intelectual de este providencialismo fallido. Su influencia se despliega a través de una densa red de antiguos colaboradores incrustados en posiciones clave, mediante el acceso directo a quienes toman decisiones, y mediante la producción de marcos políticos que prometen victorias rápidas y decisivas. Las propuestas de la organización se presentan característicamente no como opciones políticas con riesgos y compromisos inherentes, sino como soluciones técnicas a problemas que requieren únicamente voluntad suficiente para implementarse. Esta es la firma del pensamiento providencialista: el borrado de la contingencia, la supresión de la posibilidad de que el mundo pueda no cooperar con los propios designios.

El bloqueo del Golfo Pérsico se vendió a Trump precisamente como tal solución. Según las proyecciones del FDD, interceptar las exportaciones petroleras iraníes reduciría "efectivamente a cero" los ingresos de Teherán en días, infligiendo pérdidas de casi quinientos millones de dólares diarios. La limitada capacidad de almacenamiento de Irán se agotaría en semanas, obligando al cierre de los pozos petroleros con daños técnicos duraderos. El Estrecho de Ormuz, durante largo tiempo percibido como un activo iraní, se transformaría en una vulnerabilidad paralizante. La presión sobre Irán se intensificaría mientras que la presión sobre Estados Unidos se disiparía. Teherán se vería obligado a capitular.

El bloqueo se implementó. Irán no capituló. Las imágenes satelitales continúan mostrando operaciones de carga de petróleo en la isla de Kharg. La crisis aguda de almacenamiento que FDD predijo con confianza no se ha materializado. En cambio, el bloqueo contrajo la oferta global, elevó los precios del petróleo por encima de los niveles en tiempos de guerra, y desencadenó advertencias de inminentes crisis de seguridad alimentaria a medida que la escasez de fertilizantes se propaga por los mercados globales. La liberación de presión desesperadamente necesaria que Trump había asegurado mediante el alto el fuego quedó completamente deshecha. Lo que se prometió como bala de plata resultó ser otra escalada delirante más.

La Teología de la Bala de Plata

Existe una patología en la política estadounidense hacia Irán que trasciende administraciones y afiliaciones partidistas: la búsqueda incesante de una bala de plata escalatoria que fuerce la capitulación y obvie la necesidad de compromiso. Esta patología ha persistido durante cuarenta y siete años, consumiendo oportunidades diplomáticas y quemando salidas dignas en el proceso. Es la expresión de una teología política que se niega a reconocer a la República Islámica como interlocutor legítimo, como entidad dotada de su propia racionalidad política y capaz de hacer cálculos que no se alinean con las preferencias estadounidenses.

La exigencia de capitulación iraní y la fe en balas de plata elusivas están profundamente entrelazadas. Cada avance imaginado descansa sobre el mismo supuesto fundacional: que la presión suficiente, debidamente calibrada, producirá la transformación deseada. En enero, Trump creyó que las amenazas militares obligarían a la rendición. Cuando Irán ignoró sus advertencias, propuso un ataque calibrado al que Teherán debería responder simbólicamente. Irán rechazó rotundamente, dejando claro que cualquier ataque desencadenaría una guerra total. Trump interpretó este desafío como un fallo de credibilidad. Se necesitaba más fuerza. Ordenó una acumulación militar sustancial, convencido de que una masa crítica de activos lo conseguiría. No lo hizo.

La siguiente bala de plata imaginada fue el asesinato del Líder Supremo. Trump supuestamente aseguró a los líderes regionales que el conflicto no duraría más de cien horas, dijo al primer ministro británico Keir Starmer que terminaría en tres días. La lógica era brutal: matar al Ayatolá Jamenei desencadenaría la rápida implosión del sistema o su capitulación inmediata. Resultó ser ilusorio. Tampoco el bombardeo masivo de infraestructura civil entregó el avance prometido. Un análisis de Bloomberg encontró que solo el treinta y dos por ciento de los edificios dañados estaban vinculados a objetivos militares. Incluso esta campaña devastadora fracasó.

La siguiente bala de plata imaginada fue el asesinato del Wali e Faqih, el atayolá Ali Khamenei. Trump supuestamente aseguró a los líderes regionales que el conflicto no duraría más de cien horas, dijo al primer ministro británico Keir Starmer que terminaría en tres días. La lógica era brutal: matar al Ayatolá Khamenei desencadenaría la rápida implosión del sistema o su capitulación inmediata. Resultó ser ilusorio. Tampoco el bombardeo masivo de infraestructura civil entregó el avance prometido. Un análisis de Bloomberg encontró que solo el treinta y dos por ciento de los edificios dañados estaban vinculados a objetivos militares. Incluso esta campaña devastadora fracasó.

Cada una de estas escaladas se basaba en la misma estructura teológica: la convicción de que la realidad se conformaría a la voluntad estadounidense una vez aplicada fuerza suficiente. Esto es providencialismo en su forma secularizada. Opera mediante la suposición implícita de que el mundo está estructurado de tal manera que el poder estadounidense prevalecerá en última instancia. La historia se imagina como poseedora de una direccionalidad que se alinea con los intereses de Washington, una teleología en la que la resistencia es aberrante y la capitulación inevitable.

Esta estructura explica por qué cada fracaso genera no reevaluación sino mayor escalada. Si el bloqueo no funcionó, es porque se aplicó presión insuficiente, porque la credibilidad fue inadecuada, porque la voluntad flaqueó. La posibilidad de que Irán pueda poseer agencia, de que pueda calcular costes y beneficios según su propia racionalidad, de que pueda haber desarrollado estrategias para absorber presión y persistir; esta posibilidad queda sistemáticamente excluida. Irán existe en este marco sólo como objeto sobre el que actuar, nunca como sujeto capaz de reconfigurar el campo del poder.

El Fracaso Epistemológico

El colapso de la estrategia de bloqueo del FDD ilumina un problema más fundamental: el marco mediante el cual Washington intenta comprender a Irán. Este divide el mundo en sujetos modernos capaces de cálculo racional y objetos premodernos cuya resistencia es evidencia de irracionalidad. El rechazo de Irán a capitular se interpreta como síntoma de atraso, fanatismo, un fracaso en reconocer la futilidad de la resistencia. La posibilidad de que quienes toman decisiones iraníes puedan estar actuando racionalmente según sus propias evaluaciones de poder, interés y trayectoria histórica se vuelve impensable.

Esta violencia epistémica produce recomendaciones políticas sistemáticamente divorciadas de la realidad. Cuando el FDD proyecta que Irán agotará su capacidad de almacenamiento en semanas, esta proyección no se fundamenta en un análisis cuidadoso de la logística iraní, rutas de exportación alternativas, patrones de consumo doméstico o reservas estratégicas. Se fundamenta en la suposición de que la capacidad iraní debe ser limitada, que el ingenio iraní debe ser mínimo, que la resiliencia iraní debe ser superficial. La proyección refleja no lo que Irán es sino lo que debe ser para que la coacción estadounidense tenga éxito.

El problema es que el marco mediante el cual se procesa la información excluye ciertas categorías de comprensión. Irán no puede aparecer como competente, adaptativo, estratégicamente sofisticado. Reconocer tales cualidades sería reconocerlo como sujeto político comparable a Estados Unidos, un reconocimiento que socavaría toda la estructura de jerarquía civilizacional sobre la que descansa la política.

Esto explica el patrón repetido de sorpresa. Trump estaba supuestamente frustrado de que, a pesar de sus amenazas militares, Irán todavía no hubiera "capitulado". La frustración revela una expectativa de que las amenazas deberían producir capitulación, de que la mera demostración de fuerza superior debería obligar a la sumisión. Cuando la sumisión no llega, la respuesta es intensificar las amenazas. El marco epistemológico no puede acomodar la posibilidad de que quienes toman decisiones iraníes puedan haber concluido que la capitulación conlleva mayores costes que la resistencia, que aceptar los términos estadounidenses socavaría los fundamentos políticos del Estado más severamente que soportar presión militar.

Aquí se revela la incapacidad de reconocer formas de racionalidad política que no replican los supuestos estadounidenses sobre la relación entre poder y legitimidad. La República Islámica articula la soberanía mediante vocabularios (teológicos, revolucionarios, antiimperiales) que no se traducen fácilmente a los marcos de la teoría de la elección racional o las relaciones internacionales realistas. Esto no vuelve irracional la toma de decisiones iraní. La vuelve ilegible para analistas que no pueden concebir la racionalidad excepto en términos ya familiares para ellos.

Los fracasos repetidos de estrategias coercitivas reflejan esta ilegibilidad. Cada bala de plata está diseñada para explotar lo que los analistas estadounidenses perciben como vulnerabilidades estructurales. Sin embargo, estas vulnerabilidades consistentemente no producen el colapso en cascada anticipado. Irán se adapta, absorbe presión, desarrolla soluciones alternativas, redistribuye recursos, moviliza diferentes formas de legitimidad. Esta capacidad es evidencia de una forma de gobierno que opera según lógicas diferentes de aquellas que los analistas estadounidenses presumen universales.

El Desmoronamiento

La admisión reticente dentro del FDD de que el Estrecho de Ormuz no puede abrirse por la fuerza representa más que un ajuste táctico. Señala el comienzo de un desmoronamiento conceptual. Durante décadas, la política estadounidense hacia Irán se ha sostenido mediante la convicción de que presión suficiente eventualmente produciría transformación. Esta convicción era sobre la naturaleza del poder mismo, sobre la suposición de que infligir daño se traduce directamente en obligar al cambio político.

Ese supuesto está ahora bajo severa tensión. La guerra demostró que Estados Unidos podía destruir infraestructura iraní significativa, podía matar a funcionarios iraníes, podía interrumpir operaciones iraníes. Lo que no pudo hacer fue traducir esta destrucción en resultados políticos que Washington deseaba. Quienes toman decisiones iraníes no capitularon. No suplicaron paz en términos estadounidenses. No abandonaron posiciones que Washington buscaba extraer. En cambio, impusieron costes sobre fuerzas estadounidenses, demostraron capacidad para interceptar navegación del Golfo, y retuvieron control operativo sobre el Estrecho de Ormuz incluso mientras activos militares estadounidenses los rodeaban.

Este resultado expone la brecha entre destruir y gobernar. El poder militar estadounidense permanece formidable en su habilidad para infligir daño. Pero el daño por sí solo no produce transformación política a menos que el objetivo perciba la capitulación como preferible a la resistencia continuada. La República Islámica, por razones enraizadas en sus narrativas fundacionales y estructura política, ha calculado consistentemente que la capitulación conlleva costes inaceptables. Ha desarrollado mecanismos institucionales para absorber presión, recursos ideológicos para sostener legitimidad bajo asedio, y doctrinas estratégicas que valoran la resiliencia por encima de la comodidad.

Estos desarrollos desafían la narrativa providencialista en su fundamento. Si la historia no se inclina inevitablemente hacia las preferencias estadounidenses, si el poder militar no se traduce automáticamente en dominación política, entonces todo el marco dentro del cual se ha conducido la política iraní requiere reevaluación. Tal reevaluación necesitaría reconocer que Irán es una entidad política con su propia racionalidad, sus propias fuentes de legitimidad, su propia cultura estratégica. El compromiso con tal entidad requiere reconocimiento, no transformación. Requiere diplomacia basada en acomodación mutua antes que coacción orientada a la capitulación.

La influencia del FDD dentro de la administración Trump refleja la persistencia del marco antiguo. Sus recomendaciones se caracterizan por lógica escalatoria, por confianza en que la siguiente bala de plata finalmente entregará el avance que esfuerzos previos no lograron conseguir. Esta confianza se fundamenta en compromiso ideológico con una visión particular del poder estadounidense y una comprensión particular del lugar de Irán dentro de jerarquías globales.

El fracaso de la estrategia de bloqueo puede finalmente estar forzando el reconocimiento de que esta visión es insostenible. El Estrecho de Ormuz permanece bajo control operativo iraní. Los precios del petróleo han subido en lugar de bajar. El colapso predicho no se ha materializado. Estos son evidencia de que el marco conceptual que guía la política está fundamentalmente viciado.

Lo que queda por ver es si este reconocimiento producirá reevaluación genuina o simplemente impulsará la búsqueda de otra bala de plata. La patología es profunda. Está incrustada en instituciones, en redes de influencia, en los compromisos ideológicos de actores clave. Pero también está incrustada en una estructura más amplia de pensamiento que vuelve ilegibles ciertas formas de ordenamiento político, que no puede concebir soberanía legítima excepto en términos que replican trayectorias occidentales, que confunde infligir violencia con moldear la historia.

El desmoronamiento de la fantasía iraní, si continúa, puede abrir espacio para un tipo diferente de compromiso. Pero eso requeriría abandonar no solo políticas específicas sino toda la teología política que las ha sostenido. Requeriría reconocer que el mundo no coopera con los designios estadounidenses simplemente porque esos designios están respaldados por fuerza superior. Requeriría, en definitiva, el tipo de humildad epistémica que ha estado conspicuamente ausente de la política estadounidense hacia Irán durante casi medio siglo.