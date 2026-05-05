Los precios de los alimentos en el Reino Unido van camino a aumentar un 50% desde el inicio de la crisis del costo de vida

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los choques climáticos y energéticos han provocado que el ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos casi se cuadruplique, según una investigación del centro de estudios Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), con costos que aumentaron en cinco años aproximadamente al mismo ritmo que lo habían hecho durante las dos décadas anteriores.

Anna Taylor, directora ejecutiva de la organización benéfica Food Foundation, dijo: “Que los precios de los alimentos suban a este nivel y con esta rapidez deja a las familias con los ingresos más bajos sin ningún lugar donde recortar, excepto la comida en su plato. Cuando eso sucede, las personas se saltan comidas, los niños pasan hambre y aumentan las enfermedades relacionadas con la dieta, lo que aleja a los padres del trabajo y aumenta la presión sobre un NHS que es el que menos puede permitírselo”.

La investigación sugiere que la crisis del costo de vida, que muchos votantes atribuyen a las élites políticas y a las grandes empresas, probablemente seguirá siendo un tema político importante durante 2026. Los expertos han dicho que es probable que la guerra en Asia Occidental impulse la inflación, que anteriormente se había disparado por la pandemia de COVID y la guerra de Rusia en Ucrania.

El Banco de Inglaterra ha dicho que se espera que la inflación de los alimentos aumente al 7% para finales de año debido a los mayores precios de los fertilizantes, la energía y el transporte. Alimentos como la pasta, las verduras congeladas, el chocolate y los huevos eran al menos un 50% más caros que hace cinco años, mientras que el precio de la carne de vacuno subió un 64% y el aceite de oliva se había más que duplicado, dijo la ECIU.

Los aumentos reflejaron la “sensibilidad de los productos a la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, los costos de los fertilizantes sintéticos y los impactos climáticos como sequías, inundaciones y olas de calor, tanto en el Reino Unido como en regiones de importación clave”, encontró el centro de estudios.

Estas fuerzas elevaron las facturas de alimentos de los hogares en un promedio de £605 durante 2022 y 2023, agregó el informe, mientras que recientemente cinco alimentos afectados por el clima (mantequilla, leche, carne de vacuno, chocolate y café) han sido responsables de gran parte de la presión continua sobre la inflación de los alimentos.

Y la inflación podría volverse potencialmente más extrema en el futuro cercano, añadió el centro de estudios. Chris Jaccarini, analista de alimentos y agricultura de la ECIU, dijo: “La guerra de [el presidente de EE. UU. Donald] Trump en el Medio Oriente está destinada a encarecer las facturas de la compra a medida que los precios del petróleo y el gas se disparan.

Los científicos predicen que 2027 será el año más caluroso registrado, con el cambio climático combinándose con el efecto de El Niño que comienza este año. Tres de las peores cosechas registradas en Inglaterra se han producido en los últimos cinco años”.

Ajustando por los salarios promedio, la ECIU dijo que los precios de los alimentos habían aumentado un 11% desde el comienzo de la crisis del costo de vida, agravando los aumentos ajustados por los salarios experimentados en otros costos del hogar que eran difíciles de mitigar, incluidas las facturas de energía y agua.