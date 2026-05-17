Inteligencia de OTAN admite que Irán mantiene plena capacidad misilística

Según la información publicada este domingo por The Independent, la inteligencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) estima que Irán mantiene una capacidad misilística significativa, con alrededor del 70 % de su arsenal aún operativo, y que sus principales instalaciones estratégicas continúan en funcionamiento.

Los servicios de inteligencia occidentales sostienen que Teherán conserva acceso a una parte sustancial de sus sistemas de misiles, así como a infraestructuras subterráneas consideradas clave para su operatividad militar.

En la misma línea, el informe recoge evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos que apuntan a que gran parte de las instalaciones de almacenamiento y lanzamiento de misiles en territorio iraní se mantienen parcial o totalmente operativas.

De acuerdo con reportes citados por The New York Times, una proporción relevante de los sistemas de misiles y lanzadores móviles de Irán seguiría en condiciones de uso, lo que refuerza la percepción de continuidad en su capacidad de defensa.

Estas valoraciones de distintas fuentes occidentales coinciden en que, pese a los daños registrados en escenarios de tensión recientes, Irán conserva una infraestructura militar activa y con capacidad de respuesta en la región.

Durante la escalada de tensiones, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en varias ocasiones que los ataques habían debilitado de forma significativa la capacidad militar de Irán. Sin embargo, informes subrayan que la República Islámica respondió con más de 100 oleadas de ataques de represalia contra objetivos sensibles de Estados Unidos e Israel en la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra ilegal contra Irán el 28 de febrero, y tras cuarenta días de enfrentamientos, el presidente Donald Trump solicitó un alto el fuego para negociaciones. La primera ronda de diálogos terminaron en fracaso por las excesivas demandas y la violación de la tregua por la parte estadounidense. Teherán que domina la situación por medio de su estratégica decisión de controlar el estrecho de Ormuz ha dicho que no volverá a negociar bajo coerción o amenazas.