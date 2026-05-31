Irán derriba un dron estadounidense MQ-1 tras violar su soberanía

Mediante un comunicado, la Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha afirmado que el avión no tripulado agresor fue detectado inmediatamente por los sistemas de vigilancia y defensa aérea de la fuerza sobre las aguas territoriales iraníes la madrugada de este domingo.

La nota agrega que la aeronave fue alcanzada y derribada posteriormente con misiles antiaéreos avanzados antes de que pueda llevar a cabo una “operación hostilˮ en el suelo iraní.

La fuerza élite iraní ha advertido que su red de defensa aérea vigila plenamente las aguas territoriales del país y que las Fuerzas Armadas de Irán responderían “con contundencia a cualquier acto de agresiónˮ.

El incidente se produce en un contexto de elevadas tensiones en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, donde pese a un alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el 8 de abril tras 40 días del conflicto, las partes se enzarzan, intercambiando el fuego de manera esporádica tras las violaciones de tregua por parte de las fuerzas estadounidenses.

El sábado, las defensas aéreas de Irán derribaron un dron Orbiter “hostilˮ estadounidense-israelí en el Golfo Pérsico, cerca de la isla sureña iraní de Qeshm.

Esto solo dos días después de que el Cuerpo de Guardianes respondiera a un ataque estadounidense a objetivos en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás (sur de Irán), golpeando una base aérea estadounidense en Kuwait desde donde se originó la agresión.

El portal estadounidense Bloomberg, citando a una persona con conocimiento directo del ataque, informó el viernes que el ataque con un misil balístico iraní contra la base aérea estadounidense Ali Al Salem, en Kuwait, hirió a unas cinco personas, entre ellas contratistas y personal militar estadounidense en servicio activo, y destruyó completamente un avanzado dron MQ-9 Reaper y dañó otro. Bloomberg estimó que cada dron MQ-9 Reaper tiene un costo aproximado de 30 millones de dólares.

En respuesta a la guerra ilegal lanzada por EE.UU. e Israel al país, a finales de febrero, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de contraataques durante 40 días, dirigidos contra activos militares estadounidenses e israelíes en la zona, lo que ocasionó daños significativos. Irán también cerró el estrecho de Ormuz como parte de sus acciones de represalia.

Pese a la tregua y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz, y está más preparado que nunca para defender el país ante cualquier nueva agresión enemiga.