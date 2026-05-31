Activista de Sumud denuncia agresión sexual tras secuestro por Israel

Durante una entrevista concedida el sábado con el canal británico Double Down News (DDN), la documentalista australiana Juliet Lamont afirmó que fue violada por un soldado israelí mientras estaba esposada y con grilletes en los pies por un soldado israelí “dentro de un contenedor oscuro”.

Lamont se encontraba entre más de 450 activistas de la flotilla Global Sumud, quienes fueron detenidos por fuerzas israelíes en aguas internacionales cuando intentaban romper el cerco sionista impuesto contra Gaza.

Según organizadores de Global Sumud, al menos 15 detenidos denunciaron haber sufrido agresiones sexuales o violaciones mientras se encontraban bajo custodia en los territorios ocupados.



Unos 11 australianos detenidos por las fuerzas israelíes mientras intentaban entregar ayuda humanitaria en Gaza han presentado pruebas ante la Corte Penal Internacional (CPI), en las que denuncian abusos, torturas y otras violaciones sufridas durante su detención en los territorios ocupados, según informó el viernes la flotilla Global Sumud en un comunicado.

El 14 de mayo, con la participación de 54 embarcaciones, la flotilla Global Sumud zarpó desde la ciudad turca de Marmaris en un nuevo intento por romper el bloqueo impuesto por Israel a Gaza desde 2007.



El 18 de mayo, tras cuatro días de zarpar, las fuerzas navales israelíes atacaron embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales del mar Mediterráneo, y arrestaron a sus activistas, quienes tras su liberación afirmaron haber sido sometidos a torturas y maltratos bajo custodia israelí.

Desde el pasado octubre de 2023, Israel ha liberado una guerra genocida contra palestinos en Gaza, asesinando al menos 72 939 palestinos, según el Ministerio palestino de Salud.