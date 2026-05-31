Ayatolá Ramazani: La cohesión actual de los shiíes paquistaníes es una respuesta al deber estratégico de hace 37 años del Líder Mártir

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Se celebró el sábado una conferencia de dirigentes de organizaciones políticas y religiosas y miembros de la Asamblea de Ulemas de Pakistán en el salón de conferencias de la Asamblea Mundial de AhlulBayt, con un discurso del Ayatolá Ramazani, Secretario General de la Asamblea Mundial de AhlulBayt. Al comienzo de sus palabras, el Ayatolá Ramazani describió esta reunión, formada con el objetivo de centrarse en la identidad de los shiíes paquistaníes, como un "punto de inflexión" que podría ser muy influyente en el futuro liderazgo shií en ese país. Al felicitar por el Eid al-Adha, afirmó que la gran lección del arquitecto del monoteísmo, el Profeta Abraham (la paz sea con él), es que todos los aspectos de la vida humana, incluida la oración y la adoración, deben tener como propósito la proximidad a Dios.

Ayatolá Ramazani también, refiriéndose al próximo Eid al-Ghadir, describió la mayor lección de esta festividad como la influencia de la voluntad del pueblo en su destino y la necesidad del gobierno de "el mejor". Porque Dios presentó al Comandante de los Fieles, Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), quien, por admisión de todos los musulmanes, es el más sabio, el más valiente, el más ascético y el más devoto de las personas, y el compañero de la verdad y el Corán, como gobernante. Al explicar el concepto de Imamat, el Secretario General de la Asamblea Mundial de AhlulBayt consideró su principal resultado la "lucha contra la ignorancia" (Jahiliyyah) y señaló que el Noble Profeta (la paz sea con él y su familia) se enfrentó a la ignorancia preislámica mediante la educación y la formación y construyó una sociedad profética.

Al referirse al retorno de la ignorancia en la época del Imam Huséin (P), describió el sacrificio del Imán como una acción para contrarrestar esta desviación y añadió que en la era contemporánea, el Imamat del Imán Jomeini (r.a.) y del "Imán Mártir" ha sido un camino para confrontar la "ignorancia moderna". Consideró estas reuniones y la unidad lograda entre los eruditos como una respuesta a esta necesidad histórica.

La necesidad de la unidad shií y el legado estratégico del Liderazgo

El Ayatolá Ramazani, al revisar las demandas históricas del Líder Mártir, se refirió a su mensaje de 1989 a los miembros de la Asamblea de Consenso Shií, en el que llamó al "deber primario y absoluto" en Pakistán la "unificación de los shiíes". También enfatizó la importancia de su discurso detallado de 1991 y pidió a los presentes que lo estudiaran como un documento estratégico, ya que señalaba la profunda influencia del viejo colonialismo de Inglaterra, los estadounidenses y los agentes de la arrogancia en el subcontinente. El Secretario General de la Asamblea Mundial de AhlulBayt afirmó que, a pesar de los complejos problemas y los altos costos para difundir el verdadero Islam, Pakistán es testigo de movimientos vibrantes tanto entre sunitas como entre shiíes.

El Ayatolá Ramazani señaló luego la política colonial de "divide y gobierna" en el subcontinente, que fue la raíz de muchas masacres entre musulmanes, hindúes y sijes, y afirmó que el enemigo incluso ha creado divisiones entre las sectas internas de sunitas y shiíes, cuyos efectos aún persisten. Al honrar la memoria de mártires como Allama Arif Hussain al-Hussaini y apreciar los esfuerzos de grandes figuras como Allama Sheikh Mohsen Ali, Allama Sheikh Syed Riaz, Allama Sajid, Allama Syed Javad y Allama Raja Nasir, consideró la convergencia actual entre organizaciones en las cinco provincias de Pakistán como muy valiosa.

Estrategias duales: Fortalecimiento interno e interacción externa

Basado en el sistema intelectual del Líder Mártir, el Secretario General de la Asamblea Mundial de AhlulBayt consideró dos tareas básicas como parte de los programas de la Asamblea: primero, "fortalecer la identidad shií" contra la discordia y la hipocresía; y segundo, "la interacción basada en la identidad de los shiíes con los no shiíes". Enfatizó que los estudiantes de seminario y los clérigos deben familiarizarse con estas estrategias. Al explicar el concepto de unidad en las palabras del Imán Jomeini (r.a.), lo consideró una fuente de poder político, económico y científico para los musulmanes y recordó que Occidente tomó la ciencia de los musulmanes pero no puso sus partes especializadas a disposición de otros.

Señaló la predicción del Líder sobre la necesidad de institucionalizar la unidad de la Ummah Islámica por parte de eruditos y académicos en las próximas décadas y dijo que si la idea de Sayyid Jamal al-Din Asadabadi de "Repúblicas Islámicas Unidas" se hubiera realizado, los países vecinos nunca se habrían convertido en bases militares para el sistema hegemónico de la incredulidad. El Ayatolá Ramazani señaló que hoy, bendecido por el discurso de los AhlulBayt (PB) y el sistema de la República Islámica, la pretensión de poder estadounidense y del nuevo orden mundial ha sido destrozada.

Modelado organizacional y la necesidad de sinergia entre las élites

El Ayatolá Ramazani propuso que para fortalecer la unidad se forme en Pakistán una "Organización de Eruditos Islámicos", similar a la exitosa experiencia del Líbano, con la participación de grandes eruditos shiíes y sunitas, para que las diferencias en metodología y propaganda no permitan a los enemigos explotarlas. Refiriéndose a su carta al Líder Mártir sobre las corrientes shiíes en Pakistán y sus reuniones con eruditos de ese país, describió Pakistán como su propia patria y enfatizó la necesidad de centrar el amor por los AhlulBayt (PB) para la convergencia shií-suní. Advirtió que en las últimas décadas, los musulmanes han sido las principales víctimas de las tramas enemigas, incluido el ISIS, la shiifobia y la iranofobia.

Llamó a esta reunión una sesión "estratégica" e instó a diversos grupos, incluido el Consejo de Eruditos, Millat-e Jafariya, Ummat Mustafa, Majlis Wahdat-e-Muslimeen, Jamia al-Muntazar, Tanzim al-Makatib y la Sociedad del Clero de las provincias, a esforzarse por una asamblea central que lidere a los shiíes de Pakistán. Refiriéndose a la redacción de los estatutos para esta asamblea, enfatizó que no se debe permitir al enemigo explotar la situación por más tiempo.

El proceso cuádruple de transformación en la propaganda y la cultura

El Ayatolá Ramazani definió la estrategia operativa de esta asamblea en cuatro pasos: 1. "Conocimiento" (comprender las capacidades de cada uno), 2. "Comprensión" (alcanzar una comprensión compartida), 3. "Interacción" (operaciones religiosas y de propaganda conjuntas) y 4. "Sinergia" para la transformación cultural. Citando el versículo "Y manteneos firmes en la cuerda de Dios", describió la unidad como una bendición divina que salva a los creyentes del borde del abismo de fuego y destrucción, enfatizando que no gestionar las diferencias conducirá a la destrucción.

Advirtió que ninguna organización debe considerarse a sí misma "igual a la religión" o a toda la verdad de los AhlulBayt (PB), ya que la creencia de que "yo estoy completo y los demás están incompletos" es el mayor peligro. Afirmó que el objetivo común es introducir las "virtudes de los AhlulBayt (PB)" e invitar al monoteísmo y a la servidumbre, no invitar a uno mismo. El Ayatolá Ramazani, enfatizando la resistencia contra el sistema hegemónico, llamó a los eruditos a transformar las visiones competitivas adversariales en "competencia complementaria", para que las diferentes organizaciones en los campos político, de propaganda, educativo e investigativo se complementen entre sí.

La ética del desacuerdo y la nueva misión en Muharram y Arba'een

El Secretario General de la Asamblea Mundial de AhlulBayt enfatizó la necesidad de aprender la "ética de la diferencia en el gusto y el método" y, citando ejemplos de diferentes escuelas jurisprudenciales como Bagdad, Nayaf, Qom e Isfahán, consideró permisibles las diferencias de opinión en los métodos de propaganda para diferentes audiencias. Incluso sugirió realizar programas de intercambio para estudiantes de seminario entre diferentes seminarios para eliminar mentalidades divisivas, de modo que todos sirvan a un único objetivo: mostrar la belleza de las palabras de los AhlulBayt (PB).

En conclusión, refiriéndose al milagro de 47 años de la Revolución Islámica y la sangre pura de los mártires, enfatizó que Muharram y Arba'een de este año deben ser diferentes de los años anteriores. Delimitó tres etapas para este propósito: "narración histórica precisa y profunda", "análisis del cómo y por qué ocurrieron los eventos de Ashura" y "aplicación a los problemas contemporáneos".

Al final, el Ayatolá Ramazani, advirtiendo contra la "esclavitud moderna" y el saqueo de la riqueza musulmana por parte de la arrogancia, describió el deber de los eruditos como identificar a los Yazids y Faraones de la época y enfrentarse a los ladrones globales. Expresó esperanza y confianza en que, con el enfoque organizacional y la sinceridad de los eruditos paquistaníes, seremos testigos del crecimiento de las enseñanzas de los AhlulBayt (PB) en el mundo sediento de hoy.