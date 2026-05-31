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El fraude en el peso y la medida; una plaga de la espera del Faraj

31 mayo 2026 - 19:19
Código de noticia: 1820955
fuente: Abna24
El fraude en el peso y la medida; una plaga de la espera del Faraj

El Imam as-Sadiq (P) habla, al describir la época previa a la Aparición, de la expansión del fraude en el peso y la medida y de la dificultad para obtener un sustento halal. Desde esta perspectiva, la práctica de dar menos de lo debido no se limita únicamente a las balanzas y las transacciones comerciales, sino que toda negligencia en el cumplimiento correcto de las responsabilidades puede considerarse una manifestación de ella. Por esta razón, uno de los signos más importantes de una espera auténtica es procurar un sustento lícito y cumplir con los derechos de los demás.

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