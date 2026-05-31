Irán advierte a buques que deben utilizar solo las rutas designadas en Ormuz

“La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad y firmeza”, ha afirmado el Cuartel General Central de Jatam al-Anbia en un comunicado emitido este sábado.

La nota ha enfatizado que, en virtud de la integridad de esta ruta, todos los buques, embarcaciones comerciales y petroleros están obligados exclusivamente a transitar por las rutas establecidas y a obtener autorización de la Fuerza Naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI).

En este sentido, la unidad de mando operativo de más alto nivel de Irán ha advertido que cualquier violación de estas normas pondrá en grave riesgo la seguridad de la navegación.

Asimismo, ha alertado de que “cualquier acción de buques militares encaminada a intervenir en la gestión del estrecho de Ormuz o a causar interrupciones en el tránsito será objeto de ataque por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán”.

Las fuerzas iraníes han impuesto un estricto control sobre el estrecho de Ormuz, restringiendo el paso de buques vinculados a los enemigos y sus aliados en represalia a la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra la nación iraní el 28 de febrero.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de abril y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros, el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.