La repercusión del ataque al Instituto Pasteur de Irán en un nuevo artículo internacional

“La destrucción sistemática de las infraestructuras académicas se ha convertido en una práctica habitual en toda la región del Mediterráneo Oriental durante más de dos décadas. Esta doctrina se ha aplicado mediante dos métodos: el asesinato selectivo de investigadores y la destrucción física de instituciones. Las instituciones académicas constituyen un factor estructural de alto nivel y distinto de la salud de la población; por lo tanto, su destrucción representa un ataque contra los sistemas de salud y no simplemente contra la educación”, señaló el artículo.

“Desde el 28 de febrero de 2026, los ataques aéreos de Estados Unidos y del régimen sionista han destruido o dañado 32 universidades de Irán y han causado la muerte de al menos 10 profesores y 60 estudiantes”, añadió el artículo.

Los autores del artículo consideran que: “Los laboratorios destruidos eliminan mucho más que infraestructura física; destruyen programas de investigación en curso, colecciones de muestras, conocimiento organizacional, capacidad de supervisión, memoria institucional y prácticas acumuladas que no pueden reconstruirse simplemente a través de publicaciones”.

“Si la comunidad internacional no detiene este ciclo mediante mecanismos internacionales, corremos el riesgo de perder la autoridad moral para invocar estas protecciones en futuros conflictos. Los derechos humanos, incluidos los derechos a la educación, la ciencia y la salud, no son negociables. Su protección es nuestra responsabilidad colectiva. Esta responsabilidad requiere no solo condena, sino también claridad, coherencia y acciones concretas”, afirmó la revista.