Catar abre la puerta a negociar peajes temporales en el estrecho de Ormuz

En el marco de la Conferencia de Defensa de Asia celebrada en Singapur, Saud bin Abdulrahman Al Thani, viceprimer ministro de Catar, afirmó que Doha mantiene una posición clara en contra del establecimiento de un sistema de peajes permanente para los buques que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz.

Según el funcionario, este tipo de gravamen fijo terminaría impactando negativamente en los precios al consumidor final, por lo que Catar y sus socios del Golfo Pérsico se oponen firmemente a esa medida.

Sin embargo, Al Thani matizó que, en circunstancias excepcionales y por un período limitado, Catar estaría dispuesto a negociar el cobro de tasas temporales. Estas tarifas, explicó, podrían destinarse a objetivos muy concretos, como financiar operaciones de remoción de minas o garantizar la seguridad de la navegación ante amenazas específicas. Las declaraciones del viceprimer ministro responden a las informaciones sobre conversaciones entre Irán y Omán para establecer un sistema permanente de gravámenes marítimos en el estrecho.

Por otro lado, Al Thani subrayó que Catar busca mantener una política exterior equilibrada entre Irán y Estados Unidos, al tiempo que impulsa dentro del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico la elaboración de una estrategia conjunta y clara hacia Teherán. "Queremos un marco integral que abarque todas las dimensiones de la relación con Irán, incluyendo la cooperación comercial y política", sentenció el funcionario catarí.