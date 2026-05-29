Advertencia de Cuba ante el agravamiento de las amenazas militares de Estados Unidos y el estancamiento en las negociaciones bilaterales

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, durante su intervención en una sesión de audiencia para condenar las sanciones petroleras de Estados Unidos, acusó a Washington de fabricar pretextos y de presentar una imagen falsa de Cuba como «una amenaza para la seguridad nacional», y afirmó que el objetivo de estas construcciones es crear una justificación para posibles acciones militares contra esta isla.

Con todo, aunque los canales de comunicación entre ambos gobiernos permanecen abiertos, las autoridades cubanas enfatizan que no se ha logrado un progreso tangible en el proceso de diálogo y han expresado serias dudas sobre la seriedad y el sentido de responsabilidad de la parte estadounidense. Esto ocurre mientras que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, había manifestado previamente su optimismo respecto a los resultados positivos de las conversaciones iniciadas desde el mes de marzo; sin embargo, el Gobierno de Cuba, criticando la ausencia de buena fe por parte de la contraparte, subrayó que de ninguna manera permitirá injerencias en sus asuntos internos.

Al mismo tiempo, Estados Unidos, mediante el endurecimiento de su política de bloqueo y la aplicación de sanciones rigurosas, ha impedido la llegada de cargamentos petroleros a Cuba; una medida que ha provocado la interrupción del suministro de combustible por parte de Venezuela y el surgimiento de una grave crisis energética con apagones frecuentes en este país. El Gobierno de Trump también ha amenazado con imponer elevados aranceles aduaneros a cualquier nación que ayude a La Habana a eludir las sanciones, con el fin de maximizar la presión económica sobre este país.