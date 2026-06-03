Irán inaugura el hospital de cáncer más grande de Oriente Medio pese a las sanciones

El doctor Seyed Reza Reís Karami, durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio del Hospital Nacional del Instituto del Cáncer de Irán, destacó que, durante la ejecución del proyecto, los benefactores de la salud, autoridades universitarias, organismos ejecutivos e instituciones del país desempeñaron un papel clave para eliminar obstáculos y avanzar en el plan. El proyecto, finalizado en menos de seis años a pesar de las condiciones impuestas por las sanciones, posiciona a Irán como referente regional en la lucha contra el cáncer.

El nuevo hospital ofrecerá servicios diagnósticos y terapéuticos para un amplio espectro de cánceres, desde cánceres infantiles hasta adultos, incluyendo cánceres de sangre, médula ósea, cabeza, cuello y otras neoplasias malignas. Las instalaciones contarán con los más destacados especialistas del país, consolidando a este centro como el más grande de su tipo en Oriente Medio y un pilar fundamental para la atención oncológica de alta complejidad en la región.