Asesor del Líder: Respuesta a cada disparo será una andanada de misiles

“Ni en las negociaciones ni en el proceso de alto el fuego permitiremos las exigencias desmedidas de Estados Unidos”, ha asegurado este miércoles el asesor principal del Líder, el general de diversión, Mohsen Rezai, en su cuenta de red social X.

Además, ha destacado que frente a cualquier amenaza contra la República Islámica de Irán, “la respuesta a cada disparo y a cada agresión será una andanada de misiles y drones”. “La historia no retrocede, y el agresor será castigado con rapidez”, ha añadido.

Esta misma jornada, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) lanzó ataques de represalia contra la Quinta Flota Naval de EE.UU., en Baréin y una base estadounidense en Kuwait, tras un ataque estadounidense contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz y una torre de telecomunicaciones en la isla de Qeshm, al sur de Irán.

Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ronda de agresiones aéreas contra Irán el 28 de febrero, ocho meses después de haber llevado a cabo ataques no provocados contra el país.

Irán respondió lanzando sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en distintos países de la región. También cerró el estrecho de Ormuz, como parte de sus actos de represalia.

Pese a la tregua alcanzada el 8 de abril y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz, y está más preparado que nunca para defender el país ante cualquier nueva agresión enemiga.