Una posible ola de ejecuciones en Arabia Saudita tras el fin de la temporada del Hajj

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Las organizaciones de derechos humanos, en particular la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), emitieron advertencias urgentes en las que señalan que el Gobierno de Arabia Saudita podría reanudar e intensificar la aplicación de las penas de muerte una vez finalizada la temporada del Hajj y reducida la atención de los medios de comunicación internacionales.

Estas preocupaciones se presentan en un contexto en el que, según la documentación publicada, al menos 54 ciudadanos saudíes en las prisiones del país enfrentan el riesgo de ejecución inminente; personas que, según afirman estas instituciones, han sido procesadas principalmente por cargos políticos o por expresar su opinión.

La lista publicada por la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos en la red social X muestra que las personas incluidas en estos expedientes abarcan distintos sectores de la sociedad: desde clérigos y predicadores religiosos hasta manifestantes pacíficos y activistas de derechos humanos. Entre ellos figuran también los nombres de cinco acusados que eran menores de edad en el momento de su detención o juicio.

La organización ha destacado que las cifras anunciadas probablemente representan solo una parte de la realidad, y que el número real de personas que enfrentan el riesgo de ejecución podría ser muy superior a las cifras publicadas.

Los activistas de derechos humanos consideran que el clima de seguridad imperante en Arabia Saudita y las presiones ejercidas sobre los presos y sus familias —incluida la amenaza de persecución en caso de contacto con organismos extranjeros— han impedido que se conozcan las verdaderas dimensiones de estos casos.

Según estas instituciones, los indicios existentes muestran que la pena de muerte sigue siendo utilizada como herramienta de disuasión política, de limitación de la oposición y de silenciamiento de voces críticas y reformistas en Arabia Saudita; algo que, en opinión de los críticos, contradice los compromisos y estándares internacionales de derechos humanos.